CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko (CANLI)
Turkish Airlines EuroLeague’de Play-Off günü. Fenerbahçe Beko, üst üste 6. Final-Four için CSKA Moskova engelini aşmanın peşinde. Coach Igor Kokoskov’un yanı sıra Pierre, Ulanovas, Vesely, Eddie ve Dixon'ın olmadığı mücadelede temsilcimiz galibiyet hedefliyor. CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçının skor takibi ve önemli detayları fanatik.com.tr'de...
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Playoff ilk mücadelesinde CSKA Moskova’ya konuk oluyor. Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’de normal sezonu 20 galibiyet ve 14 yenilgiyle yedinci sırada bitirdi. Ekibimiz, bu turu 24 galibiyet ve 10 yenilgiyle ikinci sırada bitiren CSKA Moskova ile Final Four mücadelesi veriyor.
MAÇ BAŞLADI
Fenerbahçe Beko, 9-0'lık seri yaptı! 8-11 öne geçtik
Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo, serbest atış çizgisinden 2'de 2 attı! 10-13.
03:56' Televizyon Molası
CSKA Moskova 15-13 Fenerbahçe Beko
İLK ÇEYREK SONUCU |
CSKA Moskova 28-23 Fenerbahçe Beko
2P 07:33' Fenerbahçe Beko Molası
CSKA Moskova 37-27 Fenerbahçe Beko
Nando de Colo, Fenerbahçe Beko'nun attığı 44 sayının yarısına imza attı.
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Takım istatistikleri - hücum (CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko):
Sayı: 84.3 – 78.5
Ribaund: 36.0 – 30.2
Asist: 15.8 – 18.6
Top çalma: 6.4 – 6.5
Blok: 2.0 – 2.0
2 Sayı: %52.7 - %57.2
3 Sayı: %37.9 - %39.7
Serbest atış: %76.1 - %83.3
Verimlilik: 93.6 – 88.4
Takım istatistikleri – savunma (CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko):
Sayı: 79.7 – 79.1
Ribaund: 32.2 – 32.0
Asist: 17.3 – 19.4
Top çalma: 6.0 – 7.0
Blok: 2.6 – 2.1
2 Sayı: %52.2 - %53.3
3 Sayı: %37.4 - %37.9
Serbest atış: %82.1 - %78.3
Verimlilik: 84.0 – 88.0