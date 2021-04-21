CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko (CANLI)

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Playoff ilk mücadelesinde CSKA Moskova’ya konuk oluyor. Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’de normal sezonu 20 galibiyet ve 14 yenilgiyle yedinci sırada bitirdi. Ekibimiz, bu turu 24 galibiyet ve 10 yenilgiyle ikinci sırada bitiren CSKA Moskova ile Final Four mücadelesi veriyor.

MAÇ BAŞLADI

Fenerbahçe Beko, 9-0'lık seri yaptı! 8-11 öne geçtik

Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo, serbest atış çizgisinden 2'de 2 attı! 10-13.

03:56' Televizyon Molası

CSKA Moskova 15-13 Fenerbahçe Beko

İLK ÇEYREK SONUCU |

CSKA Moskova 28-23 Fenerbahçe Beko

2P 07:33' Fenerbahçe Beko Molası

CSKA Moskova 37-27 Fenerbahçe Beko

Nando de Colo, Fenerbahçe Beko'nun attığı 44 sayının yarısına imza attı.

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Takım istatistikleri - hücum (CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko):

Sayı: 84.3 – 78.5

Ribaund: 36.0 – 30.2

Asist: 15.8 – 18.6

Top çalma: 6.4 – 6.5

Blok: 2.0 – 2.0

2 Sayı: %52.7 - %57.2

3 Sayı: %37.9 - %39.7

Serbest atış: %76.1 - %83.3

Verimlilik: 93.6 – 88.4

Takım istatistikleri – savunma (CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko):

Sayı: 79.7 – 79.1

Ribaund: 32.2 – 32.0

Asist: 17.3 – 19.4

Top çalma: 6.0 – 7.0

Blok: 2.6 – 2.1

2 Sayı: %52.2 - %53.3

3 Sayı: %37.4 - %37.9

Serbest atış: %82.1 - %78.3

Verimlilik: 84.0 – 88.0



