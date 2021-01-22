CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko canlı

Euroleague'de 21. hafta maçında CSKA Moskova ile Fenerbahçe Beko Rusya'da karşılaşıyor.

Son olarak 20. haftada sahasında Panathinaikos'u konuk eden sarı-lacivertli takım,temsilcimiz rakibini 100-74 mağlup etmişti.

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Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 maçı kazanan Fenerbahçe, 10 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor. Rus ekibi ise 15 galibiyet ve 5 yenilgiyle ligde liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı CSKA Moskova, 78-77'lik skorla kazanmıştı.