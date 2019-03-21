CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko (CANLI)

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 28. maç döneminde CSKA Moskova’ya konuk oluyor.

CSKA Moskova – Fenerbahçe Beko karşılaşması, 28. maç dönemi içerisinde “Haftanın Maçı” olma özelliği taşıyor.

İLK ÇEYREK SONUCU: 14-18

İLK YARI SONUCU: 36-35

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 52-48

Maç öncesi saygı duruşu

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçının öncesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Panathinaikos'un eski başkanlarından ve efsanelerinden Thanasis Giannakopoulos için saygı duruşunda bulunuldu.

Maça Guduric'in sayılarıyla etkili başlayan temsilcimiz, 8:08 kala 2-6'lık skorla üstün olan taraftı. Hunter ve Higgins ile sayılar bulan ev sahibi ekip, 6:34 kala 7-6 öne geçti. Melli ve Kalinic ile tekrar hücumda etkinliği sağlayan temsilcimiz, 3:26 kala skoru 9-16'ya getirdi. CSKA Moskova, farkı azaltarak skoru 57 saniye kala 14-16'ya getirse de temsilcimiz, ilk çeyreği 14-18 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Vesely ile etkili başlayan Fenerbahçe Beko, 6:50 kala 18-24'lük üstünlüğü yakaladı. Temsilcimiz, 4:26 kala da Bobby Dixon'ın üçlüğüyle skoru 23-30 yaptı. Sarı-Lacivertliler, 2:35 kala da 27-35'lik skor avantajını sağladı. Peters ve Higgins ile etkili olan ev sahibi ekip, 1:03 kala skoru 31-35'e getirince Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic, mola almak durumunda kaldı. 19.5 saniye kala Fenerbahçe'de Melli'ye aynı pozisyon içinde bir normal, bir sportmenlik dışı faul çalınınca Nando De Colo, serbest atış çizgisinden 4 atış şansı elde etti. 3/4 atmasıyla CSKA Moskova, skoru 34-35'e getirdi. Ev sahibi ekip, De Colo'nun son saniye basketiyle ilk yarıyı da 36-35 üstün kapattı.

CSKA'dan 9-0'lık seri

CSKA Moskova, temsilcimiz Fenerbahçe Beko karşısında ilk yarıyı yakaladığı 9-0'lık seriyle noktaladı. 2:35 kala temsilcimiz, 27-35'lik skorla üstün olsa da son bölümde özellikle De Colo ile etkili olan CSKA Moskova, yakaladığı seriyle ilk yarıyı 36-35 üstün tamamladı.

De Colo'nun ilk yarıya nokta koyan basketi

Bobby Dixon etkisi

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da Bobby Dixon, ilk yarıda 8 sayıyla takımın ve Alec Peters ile de maçın en skorer ismi oldu.

Üçüncü çeyreğe Sergio Rodriguez ile etkili başlayan CSKA Moskova, 6:53 kala skoru 44-37 yaptı. 2:07 kala Kalinic'in sayılarıyla temsilcimiz, skoru tekrar 47-47 ile eşitlemeyi başardı. Çeyreğin sonunda Kyle Hines ve Kurbanov ile isabetler bulan CSKA Moskova, son çeyreğe 52-48'lik üstünlükle girdi.

Son çeyreğin ilk bölümünde iki takım da savunmalarıyla öne çıkarken Bobby Dixon ile etkili olan temsilcimiz, 4:52 kala skoru 54-54'e getirdi. 3:49 kala da Kalinic'in üçlüğüyle temsilcimiz, 56-57'lik üstünlüğü yakaladı. Clyburn ve Higgins ile sayılar bulan CSKA Moskova, 2 dakika kala tekrar 63-59'luk üstünlüğü yakaladı.

Takımların skor dağılımları için tıklayınız

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko'nun deplasmandaki CSKA Moskova maçı saat 20:00'da başladı ve beIN SPORTS HABER'den şifresiz yayınlanıyor.

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

16. randevu

CSKA Moskova ile Fenerbahçe, Euroleague'de bugüne kadar 15 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar parkeden 7 kez galip ayrılırken, Moskova ise 8 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleyi Fener 79-75'lik skorla kazandı.

İstatistiklerle iki takım

Euroleague'de Fenerbahçe 84.4 sayı ortalamasıyla oynarken, CSKA Moskova ise 84.4 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 13.1 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Moskova ekibinde ise Cory Higgins 15.1 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını katkıda bulunuyor.

Takım İstatistikleri – Hücum (CSKA Moskova – Fenerbahçe Beko)

Atılan Sayı: 87.8 – 84.4

2 Sayı: %53.7 - %59.3

3 Sayı: %40.3 - %43.8

Serbest atış: %81.4 - %79.8

Ribaund: 34.8 – 30.7

Asist: 18.1 – 18.8

Top çalma: 6.1 – 6.6

Blok: 2.4 – 2.2

Verimlilik: 98.9 – 99.0

Takım İstatistikleri – Savunma (CSKA Moskova – Fenerbahçe Beko)

Yenilen Sayı: 81.1 – 75.5

2 Sayı: %52.6 - %54.6

3 Sayı: %36.6 - %35.0

Serbest atış: %76.6 - %73.4

Ribaund: 32.0 – 28.8

Asist: 16.6 – 17.5

Top çalma: 5.5 – 6.3

Blok: 2.8 – 2.0

Verimlilik: 85.6 – 79.6

İstatistik Liderleri (CSKA Moskova – Fenerbahçe Beko)

Sayı: Higgins 15.1, De Colo 14.4, Clyburn 13.8 / Vesely 13.1, Sloukas 11.7, Kalinic 9.3

Ribaund: Clyburn 7.3, Hunter 4.6 / Vesely 5.6

Asist: Rodriguez 5.0, De Colo 3.6 / Sloukas 4.8

Top çalma: Clyburn 1.1, De Colo 1.0 / Vesely 1.4

Verimlilik Puanı: Clyburn 18.3, De Colo 16.0, Higgins 14.3 / Vesely 19.5, Sloukas 15.4, Lauvergne 10.1

Geçmiş karşılaşmalar

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek EuroLeague’de oynadığı 15 maçta 7 galibiyet elde etti.

Ligin ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleyi ekibimiz 79-75 kazandı. Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely 19 sayı ve 10 ribaund ile yıldızlaşırken, Marko Guduric de 15 sayı üretti. CSKA cephesinde ise Will Clyburn 17, Othello Hunter ve Sergio Rodriguez ise 11’er sayı buldu.

2018-19 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 79-75 CSKA Moskova

2017-18 – Normal sezon - Fenerbahçe Doğuş 79 – 81 CSKA Moskova

2017-18 – Normal sezon - CSKA Moskova 93 – 95 Fenerbahçe Doğuş

2016-17 – Normal sezon - Fenerbahçe 77 – 71 CSKA Moskova

2016-17 – Normal sezon - CSKA Moskova 79 – 95 Fenerbahçe

2015-16 - Final Four – Fenerbahçe 96 – 101 CSKA Moskova

2014-15 - Final Four - Fenerbahçe Ülker 80 – 86 CSKA Moskova

2014-15 - Top 16 - CSKA Moskova 75 – 81 Fenerbahçe Ülker

2014-15 - Top 16 - Fenerbahçe Ülker 81 – 84 CSKA Moskova

2013-14 – Normal sezon - CSKA Moskova 74 – 78 Fenerbahçe Ülker

2013-14 – Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 86 - 60 CSKA Moskova

2008-09 – Top 16 - CSKA Moskova 77 – 60 Fenerbahçe Ülker

2008-09 - Top 16 - Fenerbahçe Ülker 48 – 66 CSKA Moskova

2006-07 – Normal sezon - CSKA Moskova 85 – 66 Fenerbahçe Ülker

2006-07 – Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 64 – 74 CSKA Moskova