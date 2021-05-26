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CSKA Moskova, Beşiktaş'tan Adem Ljajic'in peşinde

Rus ekibi CSKA Moskova'nın Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic'i kadrosuna katmak istediği ve bu doğrultuda oyuncunun menajeri ile temaslara başlandığı belirtildi.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 13:21 Son Güncelleme:
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CSKA Moskova, Beşiktaş'tan Adem Ljajic'in peşinde

Beşiktaş'ın Sırp oyuncusu Adem Ljajic için Rusya'dan CSKA Moskova devreye girdi. Rus basınında Sportbox'ın haberine göre CSKA Moskova, Adem Ljajic ile ilgileniyor. 

Kaynakta yer alan habere göre CSKA Moskova, henüz Beşiktaş ile resmi bir görüşme gerçekleştirmedi. Fakat oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen CSKA Moskova, oyuncunun menajeri ile temaslara başladı. 

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Beşiktaş'ın 2019'da Torino'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki 10 numaranın sözleşmesi, 30 Haziran 2022'de sona erecek. 

Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 22 maça çıkan Ljajic; 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 

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