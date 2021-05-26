Beşiktaş'ın Sırp oyuncusu Adem Ljajic için Rusya'dan CSKA Moskova devreye girdi. Rus basınında Sportbox'ın haberine göre CSKA Moskova, Adem Ljajic ile ilgileniyor.

Kaynakta yer alan habere göre CSKA Moskova, henüz Beşiktaş ile resmi bir görüşme gerçekleştirmedi. Fakat oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen CSKA Moskova, oyuncunun menajeri ile temaslara başladı.





Beşiktaş'ın 2019'da Torino'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki 10 numaranın sözleşmesi, 30 Haziran 2022'de sona erecek.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 22 maça çıkan Ljajic; 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.