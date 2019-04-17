Turkish Airlines EuroLeague'de Play-Off etabı Rus ekibi CSKA Moskova'nın, İspanya temsilcisi Baskonia'yı konuk ettiği maçla başladı.

Maça etkili başlayan konuk ekip ilk yarının büyük bölümünde üstün olsa da devreye girilirken etkili olmayı başaran CSKA Moskova, ilk yarıyı 44-40 önde tamamladı.

Rakibinin direncini kırmayı başaran ev sahibi ekip, ikinci yarıda da farka giderek karşılaşmadan 94-68'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla seride 1-0 öne geçen CSKA Moskova, ikinci maça da 18 Nisan Perşembe günü ev sahipliği yapacak.

CSKA Moskova'da Sergio Rodriguez 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Cory Higgins 12, Nando De Colo 11 sayı üretti.

CSKA'da süre alan her oyuncu skor katkısı yapmayı başardı.

Baskonia'da Shavon Shields 17 sayıyla takımının en skoreri olurken Darrun Hilliard ve Vincent Poirier de 12'şer sayıyla oynadılar.



