Turkish Airlines EuroLeague'de son şampiyon Anadolu Efes, 24. haftada Rusya’nın CSKA Moskova takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 10 karşılaşmayı kazanıp 11 mücadeleden mağlup ayrılan Lacivert-Beyazlı ekip, 9. sırada yer alıyor. Rus ekibi CSKA Moskova ise 13 galibiyet, 8 mağlubiyetle puan cetvelinde 5. sırada bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı CSKA Moskova 96-100 kazanmıştı.

CSKA Moskova - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Megasport Arena’da oynanacak olan CSKA Moskova - Anadolu Efes maçı bu akşam TSİ 20:00’de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Efes'in Avrupa arenasındaki 749. maçı

Avrupa arenasındaki 749. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 748 karşılaşmada 425 galibiyet ve 323 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines EuroLeague’de ise 501. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 500 karşılaşmada 268 galibiyet ve 232 yenilgi elde etti.

Üstünlük CSKA'da

Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Avrupa kupalarında bugüne kadar 34 kez karşılaşırken, temsilcimiz 12 galibiyet, 22 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 7 maçta Efes, 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines EuroLeague’de iki takım arasında oynanan 27 karşılaşmada Lacivert Beyazlılar 6 galibiyet, 21 mağlubiyet elde etti. Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Efes, 96-100 kaybetmişti.

Son maçları

Turkish Airlines EuroLeague’in 23. haftasında Anadolu Efes, Rusya’nın Zenit St Petersburg takımına deplasmanda 67-76 mağlup olmuş, CSKA Moskova ise bir diğer Rus ekibi Unics Kazan’ı deplasmanda 86-75 yenmişti. EuroLeague’de 23. haftanın ardından 2 maçı eksik Anadolu Efes 10 galibiyet ve 11 mağlubiyet ile 9., 2 maçı eksik CSKA Moskova ise 13 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 5. sırada yer alıyor.