Ergin Ataman ve öğrencileri kendi sahasında Asvel’e karşı aldığı galibiyetin ardından moralli şekilde İspanya deplasmanında Valencia ile karşı karşıya gelmiş fakat burada kritik bir mağlubiyet almıştı. Yeniden galibiyet ritmine kavuşmak isteyen Anadolu Efes, çift maç haftasında önce CSKA Moskova ardından da Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek.

CSKA MOSKOVA - ANADOLU EFES MAÇI İDDAA ORANLARI!

CSKA Moskova ise yakaladığı galibiyet serisi ile Euroleague’in en formda takımı konumunda yer alıyor. Son 8 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan CSKA Moskova’nın 13 maçta yalnızca 3 mağlubiyeti bulunuyor.

Darrun Hilliard, Will Clyburn ve Mike James gibi yıldız oyunculara sahip olan Rus temsilcisinde son dönemde en formda olan isim ise Mike James. Geride bıraktığımız hafta Khimki Moskova mücadelesini 36 sayı, 9 ribaunt ve 10 asist ile tamamlayan yıldız oyuncu triple-double’ın kıyısından dönmüştü.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Ev sahibi CSKA Moskova’nın bu sezon oynadığı 13 maçın 7’sinde 160 sayı barajı aşıldı.

Temsilcimiz Anadolu Efes, son 5 maçın 3’ünden galibiyetle ayrılmayı başardı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyeleri, CSKA Moskova – Anadolu Efes mücadelesinde %30 oranında ev sahibi ekibin galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ.COM YAZARI ORÇUN KONAKLILAR’IN MAÇ TAHMİNİ

CSKA Moskova, ilk 5 maçta aldığı 3 mağlubiyet ile EuroLeague'e çok da iyi girmemişti. Sonrasında sonuçlar anlamında toparlansalar da performans anlamında toparlanamamışlardı. Son dönemde ise iki anlamda da aşama kaydettiler. Mike James ile Itoudis arasında yaşanan tartışma sonrası James'in olağanüstü performansıyla büyük yükseliş kaydettiler. Son 8 EuroLeague maçlarını kazanmış durumdalar. Temsilcilerimizden Anadolu Efes, sezonu çok iyi açamadı ama potansiyellerine ilişkin pek de şüphe yok. Sakatlık sorunları, takıma geç katılan oyuncular ile bir türlü istenilen ritmi bulamadılar. 4 maçlık deplasman galibiyet serisi vardı ki o da Valencia karşısında Prepelic'in son saniye basketiyle bozuldu. CSKA'da sakatlıkları devam eden Hackett ve Strelnieks'in oynamaları zor olarak aktarılıyor. Efes'te ise Krunoslav Simon'un oynaması bekleniyor. Ben Efes'in bu deplasmanda iyi iş çıkarabileceğini düşünüyorum. Baremler yüksek gibi dursa da toplam sayı anlamında da üst seçeneklerini öneriyorum.



