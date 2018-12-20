(ÖZET) CSKA Moskova - Anadolu Efes maç sonucu: 102-84

Turkish Airlines EuroLeague'in 14. maç döneminde Rus ekibi CSKA Moskova, temsilcimiz Anadolu Efes'i konuk etti.

Temsilcimiz karşılaşmaya Rodrigue Beaubois'nın etkili dış şut performansıyla başladı. 5:52 kala Beaubois'nın 3/3 üçlük isabetiyle gelen 9 sayısıyla Anadolu Efes, 9-13 önde olan taraftı. Sonraki bölümde kenardan gelen Clyburn ile etkili olmayı başaran ev sahibi ekip, 1:06 kala 26-20'lık üstünlüğü yakaladı. Ev sahibi ekip, ilk çeyreği de 31-24 önde tamamladı.

Beaubois'dan bir çeyrekte 16 sayı

Anadolu Efes'in Fransız yıldızı Rodrigue Baubois, 4/4 üçlük isabetiyle başladığı CSKA Moskova maçının ilk çeyreğini 16 sayıyla tamamladı.

İkinci çeyreğe Cory Higgins liderliğinde etkili başlayan CSKA Moskova, 6:27 kala 44-33'lük üstünlüğü yakaladı. Larkin ve Motum ile tekrar etkili olan temsilcimiz 4:24 kala skoru 44-41'e getirmeyi başardı. Kalan bölümde iki takımın da karşılıklı basketleriyle devre 56-54 sona erdi.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Anadolu Efes, Beaubois ve Simon ile basketler bularak 6:38 kala skoru 60-59'a getirdi. Farkı tekrar açmayı başaran CSKA Moskova, 2:29 kala skoru 73-64'e getirdi. Ev sahibi ekip, çeyreği de 77-68 önde tamamladı.

Son çeyreğe De Colo'nun etkili performansıyla başlayan CSKA Moskova, ilk 2 dakika geçilirken skoru 82-68'e getirdi. Clyburn ile bir üçlük isabeti daha bulan CSKA, skoru 85-68 yaptı. Kenardan gelen Motum ile sayılar bulan temsilcimiz, 5:47 kala skoru 85-75'e getirdi. Kalan bölümde farkı daha da arttıran CSKA Moskova, karşılaşmadan 102-84 galip ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz 14. maçındaki 5. yenilgisini aldı. İlk 5 deplasmanda 4 kez kazanan Anadolu Efes, son 2 deplasman maçını da kaybetti.

CSKA Moskova ise 14. maçında 11. galibiyetini elde etti.

CSKA Moskova'da Will Clyburn 24 sayı, 11 ribaunt ile en etkili isim olurken Nando De Colo 21, Othello Hunter 13 sayıyla maçı tamamladı.

Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois 24 sayıyla en skorer isim olurken Brock Motum 16, Krunoslav Simon 11 sayı üretti.



