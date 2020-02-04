CSKA Moskova - Anadolu Efes canlı izle (Efes - CSKA canlı yayın)
Turkish Airlines EuroLeague'in 23. maç döneminde temsilcimiz Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya konuk oluyor. Son 7 maçını kazanan Anadolu Efes, 19 galibiyet ve 3 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. 16 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan CSKA Moskova ise averajla ikinci sırada yer alıyor. CSKA Moskova - Anadolu Efes maçının canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de... Temsilcimiz Anadolu Efes, CSKA Moskova karşısında ilk yarıyı 41-37 önde tamamladı.
Turkish Airlines EuroLeague lideri Anadolu Efes, çift maçlı haftanın açılışını, şampiyonluk adayı CSKA Moskova karşısında yapıyor. İstanbul’daki mücadeleyi son saniye basketiyle 81-80 kaybeden Lacivert-Beyazlılar, bugün Rus ekibinden rövanşı almak için sahaya çıkacak.
CSKA MOSKOVA - ANADOLU EFES CANLI İZLE
Son 7 maçını kazanan Anadolu Efes, 19 galibiyet ve 3 mağlubiyetle liderlik koltuğunda otururken 16 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan CSKA Moskova ise averajla ikinci sırada yer alıyor.
CANLI ANLATIM
Maç başladı.
Maçın başında Larkin, James Anderson ve Pleiss ile sayılar bulan temsilcimiz, 7:44 kala skoru 2-7 yaptı. Sonrasında Larkin, Singleton ve Pleiss ile üçlük isabetleriyle farkı açan Anadolu Efes, 1:56 kala skoru 13-22'ye getirdi. Voigtmann ve Larkin'in karşılıklı üçlükleriyle de ilk çeyrek 16-25 sona erdi.
İLK ÇEYREK SONUCU: 16-25
İkinci çeyreğin başında farkı 11 sayıya çıkaran temsilcimiz, 4:10 kala da Singleton'ın basketiyle 23-32 önde olan taraftı. Kalan bölümde Ron Baker ve çeyreğin sonunda da Mike James ile sayılar bulan ev sahibi ekip, farkı azaltarak ilk yarıyı 37-41 ile sonlandırdı.
İLK YARI SONUCU: 37-41
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CSKA Moskova - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?
Başkent Moskova’daki Megasport Arena’da oynanan karşılaşma TSİ 20.00’de başladı. Kritik mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise Fanatik.com.tr'de.
Anadolu Efes 681. maçına çıktı
Anadolu Efes, CSKA Moskova karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 681. maçına çıktı. Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 680 müsabakada 383 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, EuroLeague'de ise çıktığı 432 maçın 226’sını kazandı, 206’sından ise mağlup ayrıldı.
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında daha önce CSKA Moskova ile oynadığı 29 müsabakanın 9’unu kazanırken 20’sini kaybetti.