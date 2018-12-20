CSKA Moskova - Anadolu Efes (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague'in 14. maç döneminde temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Rus ekibi CSKA Moskova’ya konuk oluyor.

Geçen hafta sahasında Buducnost'u yenen temsilcimiz zorlu deplasmanda rakibini yenmek istiyor. Bu sezon iyi bir grafik çizen lacivert-beyazlı ekip, 13 maçın 9’unu kazandı. Avrupa’nın önde gelen takımlarından olan CSKA Moskova ise 13 karşılaşmada 10 galibiyet aldı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 31-24

İLK YARI SONUCU: 56-54

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 77-68

Temsilcimiz karşılaşmaya Rodrigue Beaubois'nın etkili dış şut performansıyla başladı. 5:52 kala Beaubois'nın 3/3 üçlük isabetiyle gelen 9 sayısıyla Anadolu Efes, 9-13 önde olan taraftı. Sonraki bölümde kenardan gelen Clyburn ile etkili olmayı başaran ev sahibi ekip, 1:06 kala 26-20'lık üstünlüğü yakaladı. Ev sahibi ekip, ilk çeyreği de 31-24 önde tamamladı.

Beaubois'dan bir çeyrekte 16 sayı

Anadolu Efes'in Fransız yıldızı Rodrigue Baubois, 4/4 üçlük isabetiyle başladığı CSKA Moskova maçının ilk çeyreğini 16 sayıyla tamamladı.

İkinci çeyreğe Cory Higgins liderliğinde etkili başlayan CSKA Moskova, 6:27 kala 44-33'lük üstünlüğü yakaladı. Larkin ve Motum ile tekrar etkili olan temsilcimiz 4:24 kala skoru 44-41'e getirmeyi başardı. Kalan bölümde iki takımın da karşılıklı basketleriyle devre 56-54 sona erdi.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Anadolu Efes, Beaubois ve Simon ile basketler bularak 6:38 kala skoru 60-59'a getirdi. Farkı tekrar açmayı başaran CSKA Moskova, 2:29 kala skoru 73-64'e getirdi. Ev sahibi ekip, çeyreği de 77-68 önde tamamladı.

CSKA Moskova - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

Başkent Moskova’daki Megasport Arena’da saat 20.00’da başlayan maç, beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanıyor. Maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Avrupa’da 634 maç

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 635. maçına çıkacak.

Uluslararası organizasyonlarda 634 maç yapan lacivert-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 349 galibiyet alırken, 285 kez de mağlup oldu.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi’nde 387. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 386 karşılaşmada 192 galibiyet ve 194 yenilgi gördü.

CSKA deplasmanında galibiyeti yok

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Anadolu Efes, CSKA Moskova ile deplasmanda yaptığı maçlarda galibiyet alamadı.

Rus ekibiyle Avrupa Ligi’nde 18 kez karşı karşıya gelen lacivert-beyazlı takım, 3 galibiyet alabilirken, 15 mücadeleden yenik ayrıldı.

Deplasmanda CSKA Moskova ile 9 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmalardan galibiyet elde edemedi.

Anadolu Efes, deplasmanda kazanma peşinde

Rusya temsilcisi CSKA Moskova’ya konuk olacak Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, zor deplasmanda kazanmak istediklerini söyledi.

Ataman, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Moskova’ya iddialı gittiklerini belirterek, "CSKA Moskova deplasmanı, Avrupa Ligi’nin en zor deplasmanlarından biri ama biz Moskova’ya kendimize güvenerek gidiyoruz." dedi.

CSKA Moskova’da her oyuncunun iyi olduğunu vurgulayan Ataman, "Takım olarak yıllardır en üst seviyede basketbol oynuyorlar. Biz, yeni bir kadro olmamıza rağmen Avrupa Ligi’nin en iyi basketbolunu oynayan takımlardanız. Bu maç, bizim için çok iyi bir sınav olacak." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı oyuncu Metecan Birsen ise Buducnost VOLI galibiyetiyle moral bulduklarına dikkati çekerek, "Play-off’a giden yolda CSKA Moskova ile oynayacağımız karşılaşma sıralama açısından çok önemli bir maç olacak. Hedefimiz bu önemli maçı kazanıp, haftayı iki galibiyetle kapatmak." değerlendirmesinde bulundu.