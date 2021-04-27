Turkish Airlines EuroLeague'de sezonun ilk yarısında beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe Beko, ikinci yarıda ise müthiş bir yükseliş göstermiş ve Play-Off'a kalmıştı. Play-Off serisinde ise Rus devi CSKA Moskova'nın rakibi olan Sarı-Lacivertliler serideki ilk maçı 92-76, ikinci maçı ise 78-67 kaybederek, 2-0 geri düşmüştü. Ancak Kanarya'nın pes etmeye hiç niyeti yok. İstanbul'da oynanacak ilk maçta Igor Kokoskov'un öğrencileri, CSKA'yı Ülker Arena'da ağırlayacak. Fenerbahçe'de tek hedef; rakibi karşısında seriyi 2-1'e getirip, Final-Four yolunda geri dönüşün fitilini ateşlemek.

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

28 Nisan Çarşamba günü günü Ülker Arena'da oynanacak olan karşılaşma TSİ 20:45’te başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Jan Vesely, CSKA Moskova maçında oynayacak mı?

Sarı-Lacivertliler'de sol ayak bileğinde dış yan bağ lezyonu tespit edilen Jan Vesely'nin durumu maç saatinde belli olacak. Eğer sağlık ekibi onay verirse; Vesely, CSKA Karşısında sahada olacak. Bu arada Fenerbahçe'de Edgaras Ulanovas, Ali Muhammed, Jarell Eddie ve Ahmet Düverioğlu, sahada yer alamayacak isimler.

CSKA Moskova ile Fenerbahçe Beko arasında 32. randevu

Üç galibiyete ulaşacak takımın Final Four oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinde Sarı Lacivertliler 2-0 geride bulunuyor. Fenerbahçe Beko, serideki ilk maçı 92-76, ikinci maçı ise 78-67 kaybetmişti. Sarı Lacivertliler, maçı kazanarak seriyi 4. müsabakaya taşımayı hedefliyor. Öte yandan iki takım, Turkish Airlines EuroLeague’de 32. kez karşı karşıya gelecek. EuroLeague’de 2000 yılından itibaren oynanan 31 müsabakanın 22’sini CSKA Moskova, 9’unu ise Fenerbahçe kazandı.