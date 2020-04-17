Valve, popüler birinci şahıs nişancı oyunu Counter-Strike: Global Offensive için yeni bir güncelleme yayınladı. Yeni sürümle FPS oyununa harita güncellemeleri, yeni müzikler, kullanıcı arayüzü değişiklikleri ve sevilen bir silaha nerf getirdi.

Öncelikle Valve, geçtiğimiz hafta Deagle'ın isabetliliğine getirdiği güçlendirmeyi tersine çevirdi. Önceki güncellemeyle zıplama sırasında isabetliliği artırılan silahın isabet oranı, bu kez düşürüldü. Geliştirici, yeni bir silah parametresi olan "inaccuracy jump apex"i Deagle'a ekleyip 331.55'e ayarladı.

Öncelikle, Wingman modunda oyunun Vertigo ve Train haritaları için 1v1 ısınma arenaları eklendi. Isınma (Warmup) adı verilen özellik, oyuncuların maçın hemen öncesinde birbirleriyle bire bir ısınmalarına izin veriyor. Valve ısınma modunun gelecekte diğer haritalara ve rekabetçi maçlara da eklenebileceğini belirtiyor.

CS:GO'nun Anubis, Chlorine, Jungle, Vertigo ve Train haritalarında da çeşitli güncellemeler yapıldı. Vertigo haritasında ortadaki pencere girişi kaldırıldı ve merdivenler artık daha dar bir çıkışa sahip. Diğer haritaların çoğu tamamen kozmetik veya aydınlatma değişiklikleri aldı, ancak Anubis'te bomba, artık daha geniş bir yarıçapla patlayacak.