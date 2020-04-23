Dün Twitter ve Reddit gibi platformlarda bazı kullanıcılar, CS:GO’nun kaynak kodlarının sızdırıldığını ve oyuna sahip olan kişilerin bilgisayarlarının güvende olmadığını iddia etmişti.

Binlerce oyuncu ise durumun gerçek olup olmadığını araştırmaya başlamış ve tam bir bilgi kirliliği topluluğu sarmıştı. Olayın ardından VALVE’den ise ilk açıklama gece saatlerinde geldi.

Kodları sızdırdığımız doğru!

Resmi CS:GO hesabı tarafından yapılan açıklama ile kaynak kodların sızdırıldığı doğrulandı. Açıklamada verilen bilgilere göre 2017 yılının sonlarında partnerler ile paylaşılan kaynak kodların 2018 yılında sızdırıldığı ve eline geçmemesi gereken kişilere bu kodların ulaştığı belirtildi.

Oyuncuların korkmasına gerek yok!

Bu açıdan bakıldığında oyuncuların alarme geçmesine ve endişelenmesine gerek olmadığı belirtilirken küçük de bir uyarı yapıldı. Her zaman olduğu gibi, en iyi güvenlik için oyunun resmi sunucularda oynanması tavsiye edildi. (Playerbros)



