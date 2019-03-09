  • Haberler
  • espor
  • CS: GO yeni güncelleme ile daha akıcı bir oyun deneyimi sunacak!

CS: GO yeni güncelleme ile daha akıcı bir oyun deneyimi sunacak!

CS: GO’nun yeni güncellemesiyle oyunda neler değişti? Detaylar burada sizlerle.

09 Mart 2019, Cumartesi 13:49
- A +
CS: GO yeni güncelleme ile daha akıcı bir oyun deneyimi sunacak!

CS: GO yeni güncelleme ile CPU kullanımını azalttı. Bu yenilik ile FPS değerlerinin en az %40 artacağı açıklandı. IEM Katowice Major‘dan hemen sonra gelen güncellemeden kullanıcılar oldukça memnun.

Güncellemeden yararlanmak için başlatma seçeneklerine ”-d3d9ex” komutunu yazmanız gerekmekte. Başlatma seçeneklerine girmek için, Steam Kütüphanesi‘nden CS: GO oyununa sağ tıkladıktan sonra özelliklere giriyoruz. Açılan pencereden Başlatma Seçenekleri bölümünden gerekli işlemleri yapabilirsiniz.

Güncellemeden sonra Reddit‘deki kullanıcılar komutu kullandıktan sonra, ”Alt-Tab” fonksiyonunun daha stabil ve hızlı çalıştığını söyledi. Aynı zamanda FPS değerlerinde de artış olduğu dile getirildi. Komutu kullandıktan sonra CPU kullanımının neredeyse %40 azalması bu iyileştirmelerin başlıca sebeplerinden.

Bu güncelleme ile birlikte oyun içi birkaç yenilik ve özellik de eklendi. Fakat yeni metada oldukça kullanılan AUG silahına herhangi güncelleme gelmedi.

Güncelleme notlarının bazıları;

  Artık rakip takımın avatarları gizlenebilecek.

  Rakip takım oyun içi bir buton ile tamamen sessize alınabilecek.

  IEM Katowice Major Grafitileri oyundan kaldırıldı.

  Harita değiştirme oylamasının süresi arttırıldı. (Sadece resmi sunucular)

Kaynak: Playerbros

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.