CS: GO yeni güncelleme ile daha akıcı bir oyun deneyimi sunacak!

CS: GO yeni güncelleme ile CPU kullanımını azalttı. Bu yenilik ile FPS değerlerinin en az %40 artacağı açıklandı. IEM Katowice Major‘dan hemen sonra gelen güncellemeden kullanıcılar oldukça memnun.

Güncellemeden yararlanmak için başlatma seçeneklerine ”-d3d9ex” komutunu yazmanız gerekmekte. Başlatma seçeneklerine girmek için, Steam Kütüphanesi‘nden CS: GO oyununa sağ tıkladıktan sonra özelliklere giriyoruz. Açılan pencereden Başlatma Seçenekleri bölümünden gerekli işlemleri yapabilirsiniz.

Güncellemeden sonra Reddit‘deki kullanıcılar komutu kullandıktan sonra, ”Alt-Tab” fonksiyonunun daha stabil ve hızlı çalıştığını söyledi. Aynı zamanda FPS değerlerinde de artış olduğu dile getirildi. Komutu kullandıktan sonra CPU kullanımının neredeyse %40 azalması bu iyileştirmelerin başlıca sebeplerinden.

Bu güncelleme ile birlikte oyun içi birkaç yenilik ve özellik de eklendi. Fakat yeni metada oldukça kullanılan AUG silahına herhangi güncelleme gelmedi.

Güncelleme notlarının bazıları;

Artık rakip takımın avatarları gizlenebilecek.

Rakip takım oyun içi bir buton ile tamamen sessize alınabilecek.

IEM Katowice Major Grafitileri oyundan kaldırıldı.

Harita değiştirme oylamasının süresi arttırıldı. (Sadece resmi sunucular)

Kaynak: Playerbros