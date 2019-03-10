CS: GO oyuncusu missharvey CLG Red’den ayrıldığını açıkladı

Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla CLG Red‘e veda ettiğini açıklayan missharvey, önümüzdeki haftalarda yeni organizasyonlarla görüşeceğini ve teklifleri değerlendireceğini de belirtti. 2004 yılından beri Counter Strike arenalarında yer alan oyuncu, son 4 senedir CLG Red formasını terletiyordu. Geçtiğimiz Temmuz ayında Dignitas fe oyuncusu GooseBreeder‘ı transfer eden CLG Red, tecrübeli oyuncuyu altıncı oyuncu konumuna getirmişti. Temmuz ayından bu yana altıncı oyuncu olarak kadroda yer alan 32 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşlarını yedekten izleyerek takımına destek olmuştu. Takımda bu konumda bulunması da oyuncunun ayrılığındaki en büyük etken oldu. missharvey, önümüzdeki günlerde başlayacak WESG 2018‘de Team Canada adına mücadele edecek. Oyuncu, daha sonrasında ise yeni seçeneklerini değerlendirecek. (Playerbros)