İngiliz basını Real Madrid’in ilgilendiği Sörloth’un fiyatının 50 milyon eurodan başladığını, C.Palace’nin bu işten büyük pişmanlık duyacağını vurguladı. C.Palace taraftarları da Sörloth’u bu kadar düşük bir paraya kaybettiklerine inanmak istemediklerini belirterek, sosyal medyada ilginç tepkiler gösterdiler. Crystal Palace ekibinden kiralanan Norveçli futbolcunun Trabzon ile yola devam edebilmesi için bordo-mavililerin 6 milyon euro ödeme yapması gerekiyor. Yönetim, futbolcuyu alabilmek için hazırlık yapıyor. Kadroda bazı futbolcularla yollar ayrılacak ve futbolcu kadroda tutulacak.