Crystal Palace yeni başlangıç peşinde

Lig de son 5 maçını kazanamayan Southampton deplasmanda Crystal Palace'ın konuğu olacak.

Ev sahibi takımda James McArthur, Nathan Ferguson, misafir takımda ise Fraser Forster, Alex McCarthy, Stuart Armstrong ve Adams sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Crystal Palace pazar akşamı Everton'ı 3-1 yenerek 4 maç sonra 3 puan alarak 11. sıraya yükseldi. Ev sahibi takım Southampton'ın bu seneki deplasman performansına bakıldığında galibiyete yakın taraf.

Southampton bu sene deplasmanda çıktığı 8 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Oran Analizi

Southampton için ilk yarı 1.5 alt oranı 1.28 olduğunda toplam 6 maçın hepsi ilk yarı 1.5 alt, ilk yarı 1.5 üst oranı 2.65 olduğunda toplam 4 maçın hepsi ilk yarı 1.5 alt bitti







