Crystal Palace, İngiltere Premier Lig'de mücadele eden takımlardan biridir. 1905 yılında FA CUP Final stadyumun sahiplerinin kararıyla kurulmuştur. Crystal Palace takımı kurulduğunda, renklerinin mavi ve bordo olmasına karar verilmişti. 1973 yılında alınan bir kararlar renkleri mavi beyaz olarak değiştirildi. Crystal Palace takımına kartallar lakabı verilmiştir. Kulübün resmi olarak üç ortağı bulunuyor.

Crystal Palace takımı, 1990-1991 sezonunda en başarılı sezonunu geçirdi. Şampiyonluk yarışına girdiği sezonu üçüncü olarak tamamladı. 2016 yılında FA CUP turnuvasında final oynayarak büyük bir başarı elde etti. İngiltere liginde yer alan Brighton takımıyla büyük bir rekabet halindedir. Aralarında yapılan çekişmeli maç, M23 derbisi olarak adlandırılıyor. Crystal Palace takımının ikinci ligde iki şampiyonluğu bulunuyor. Bunun yanı sıra kazandığı dört play-off yükselme maçıyla rekor kırdı.

Crystal Palace Stadı'nın adı nedir?

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Crystal Palace takımı, iç saha maçlarını Selhurst Park stadyumunda oynuyor. Londra şehrinin Croydon ilçesine inşa edilmiştir. 1924 yılında resmi olarak açılışı gerçekleştirilmiştir. 1948 yılında Yaz Olimpiyatları etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Bu stat 1985 ve 1991 yılları arasında Charlton Athletic takımı tarafından kullanıldı.

Crystal Palace Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

İngiltere'nin Londra şehrinde yer alan bu stadın kapasitesi 25.486'dır. 2013 yılında yapılan çalışmalarla kapasitenin arttırılması sağlandı.

İngiltere liginde yer alan Crystal Palace, futbol maçlarını Selhurst Park stadyumunda oynuyor. 25.486 seyirci kapasitesine sahip stadyumda, karma çim kullanılmıştır.