Crystal Palace, Patrick Vieira ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransa Milli Takımı formasıyla dünya ve Avrupa şampiyonluğu, Arsenal formasıyla da 3 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan eski futbolcu Vieira ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Futbolculuk döneminde Milan, Arsenal, Juventus, Inter, Manchester City gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde oynayan Vieira, teknik direktörlük kariyerinde ise ABD’nin New York City ve Fransa’nın Nice takımlarında görev yaptı.

AA