İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, transferde flaş bir hamleye imza atmanın peşinde. Palace, Watford'un yıldızı Ismaila Sarr için 30 milyon Pound'luk bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Jadon Sancho transferinde başarısız olan Manchester United'ın da gündemine gelen Sarr için Watford, kiralık tekliflere kapısını kapatmıştı. 16 Ekim'e kadar bu transferi gerçekleştirebilecek olan Crystal Palace ise oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmanın peşinde.

Crystal Palace'ın oyuncunun transferi adına pazarlığa girişmeden bir defaya mahsus şekilde teklifini iletmesi bekleniyor.



