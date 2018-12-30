Crystal Palace-Chelsea maç sonucu: 0-1

İngiltere Premier Ligi'nin 20. haftasında Chelsea, deplasmanda Crystal Palace ile kozlarını paylaştı.İlk devresi golsüz eşitlikle geçilen maçta Chelsea'ye üç puanı getiren gol, 51'inci dakikada geldi.

David Luiz'in ceza sahasına doğru gönderdiği topu göğüsüyle önüne alan N'Golo Kante, yaptığı düzgün vuruşla kaleci Guaita'yı mağlup etti ve takımını öne geçirdi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Maviler, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve puanını 43'e yükseltti. 14. sıradaki Crystal Palace ise 19 puanda kaldı.