Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un yeni Crystal Palace İngiltere Premier Lig'de zorlu bir maça çıkıyor. 22. hafta maçında Palace Mesut Özilli Arsenal'i konuk edecek. 9. sırada bulunan Cenk Tosun'un takımı Arsenal'i yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Arsenal ise Premier Lig'de 10. sırada bulunuyor.

Crystal Palace - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Selhurst Park'ta oynanacak ve bugün saat 15:30'da başlayacak mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak. ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Crystal Palace - Arsenal 11'ler...

Crystal Palace: Guaita, Riedewald, Cahill, Tomkins, Kelly, McArthur, McCarthy, Kouyaté, Meyer, Zaha, Ayew.

Yedekler: Hennessey, Dann, Tosun, Wickham, Woods, Kirby, Pierrick.

Arsenal: Leno, Maitland-Niles, Sokratis, Luiz, Kolašinac, Torreira, Xhaka, Pépé, Özil, Aubameyang, Lacazette.

Yedekler: Martínez, Holding, Nelson, Willock, Guendouzi, Martinelli, Saka.



