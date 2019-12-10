Cruzeiro 98 yıl sonra küme düştü ortalık savaş alanına döndü

Brezilya'nın köklü ekiplerinden olan Cruzeiro, Palmeiras’a 2-0 kaybetti ve 98 yıllık tarihinde ilk kez küme düştü. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, maçın ardından olay çıkardı.

10 Aralık 2019, Salı 06:38
- A +
Cruzeiro 98 yıl sonra küme düştü ortalık savaş alanına döndü

Brezilya Ligi’nde Serie A’da eski Fenerbahçeli oyuncu Alex De Souza’nın da uzun yıllar formasını giydiği ve 98 yıllık tarihinde 4 şampiyonluğu bulunan Cruzeiro, kulüp tarihinde ilk kez ligden düşmüştü. Bu durum sonrasında büyük bir hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, ligin son maçında olay çıkardı.

Palmeiras’a 2-0 kaybeden ev sahibinde seyirciler, ellerinde ne buldularsa sahaya attılar. Polis de sert bir tutum sergileyerek olayları bastırdı.

Haberin fotoğrafları için tıklayınCruzeiro küme düştü, ortalık savaş alanına döndü

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...