Cruzeiro 98 yıl sonra küme düştü ortalık savaş alanına döndü

Brezilya Ligi’nde Serie A’da eski Fenerbahçeli oyuncu Alex De Souza’nın da uzun yıllar formasını giydiği ve 98 yıllık tarihinde 4 şampiyonluğu bulunan Cruzeiro, kulüp tarihinde ilk kez ligden düşmüştü. Bu durum sonrasında büyük bir hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, ligin son maçında olay çıkardı.

Palmeiras’a 2-0 kaybeden ev sahibinde seyirciler, ellerinde ne buldularsa sahaya attılar. Polis de sert bir tutum sergileyerek olayları bastırdı.

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