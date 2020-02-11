Crunch Hareketi Nasıl Yapılır? Bilinmesi Gerekenler Ve Tavsiyeler

Sıkı ve hoş görünümlü karın kasları hem erkeler hem de kadınların en büyük hayalleri içerisinde yer almaktadır. Six- pack sahibi olabilmek adına spor salonlarında çok emek harcayan kişilerin sayısı pek fazladır. Sıkı karın kaslarına kavuşabilmek adına birden fazla hareketi bir arada yapmalı ve oldukça sıkı çalışılması gerekmektedir.

Bedenin en zor şekil alan bölgelerinden birisi olan abdominal kısmına ise özel şekilde önem verilmelidir. Karın kaslarının ortaya çıkarılması için son dönemlerde en fazla tercih edilen hareketler içerisinde crunch hareketi yer almaktadır.

Crunch Hareketi Nasıl Yapılır?

Crunch hareketinin yapılması çok kolaydır. Ancak yeni başlayan kişiler için bu hareket yorucu olabilir. Bilhassa abdominal kaslarını geliştirir olan ve üst karın bölgesini kuvvetli hale getiren bu hareketin uygulama aşamalarından bahsetmek önemli olacaktır;

- Kişi hareketi yaparken ayaklar yerden kesilmemelidir.

- Hareket yapılırken karın kasları sıkılmalıdır.

- Kürek kemikleri hareket sırasında yerden yükselmelidir.

Bu üç püf noktada dikkatli olunursa en çok bir hafta içinde form yakalamak mümkün olacaktır. Hareket zorlanmadan her antrenmandan sonra minimum iki set yapılacak hale gelinir. Ancak hareketin yapıldığı ilk günlerde kişinin kendisini zorlaması, hareketten fayda görmek için önemlidir. Bu zorlanmanın herkeste olduğu unutulmamalıdır. Bu hareket sürekli ve düzenli şekilde yapılırsa, bir süre sonra bilhassa üst karında oluşan sertleşme ve değişimi fark etmek mümkün olacaktır. Bu ise kişiye motivasyon kaynağı olacaktır.

Bilinmesi Gerekenler ve Tavsiyeler

Crunch hareketi yapılırken bilinmesi gereken bazı önemli hususlar ve öneriler vardır. Bunlar hakkında bilgi vermek doğru olacaktır;

- Crunch çeşitlerinde yapılan en önemli hata, kişi hareketi yaparken boynunu gerektiğinden çok hareket ettirmesidir. Bunun önüne geçmek adına tavanda nokta belirlenmeli ve set boyu o noktaya bakılarak tekrarlar yapılmalıdır.

- Karın kaslarında oluşan yanma hissedildikten sonra hareket bırakılmamalıdır, minimum 3 veya 4 tekrar daha yapılmasına özen gösterilmelidir.

- Çok hızlı tekrar yapmamak gerekir. Kontrollü tekrar ile başlayarak, tükenmeye yaklaşıldığı anda hızlı tekrar yapılabilir.

Crunch Hareketi Püf Noktaları

Crunch hareketi yapılırken kimi püf noktaları göz önünde bulundurmak önemlidir. Bunlar;

- Crunch hareketin tepe noktasında, karın kasları 2 saniye sıkılmalıdır. Ardından ise yavaş bir şekilde başlangıç durumuna dönülmelidir

- Yoğunluğu daha fazla arttırmak adına bilek ağırlıkları kullanılabilir.

Crunch Hareketinin Yararları Nelerdir?

Crunch egzersizi, karın kasları adına çok verimli ve çalıştırıcı hareket şeklinde tanımlanabilir. En temel karın egzersizlerinden biri şeklinde görülen bu hareket, tıpkı mekik egzersizine benzer ancak mekik egzersizinin aksine bel sağlığı adına daha yararlıdır.

Crunch Hareketinde Başarıya Ulaşmak İçin

Crunch egzersizinin verimli bir biçimde yapılması ve başarıya ulaşabilmesi adına mutlaka olarak sürekli şekilde yapılması gerekmektedir. Hangi antrenman türü uygulanıyorsa; örnek olarak bacak, kol fark etmeksizin, crunch hareketinin mutlaka olarak her antrenmanda yapılması gerekmektedir. Hatta pek çok bireye göre crunch hareketini mümkün olduğunca haftanın yedi günü dahi yapmak doğru olabilir.

Crunch Hareketine Ekstra Hareket Eklemek

Belirtilmesi gereken önemli bir husus olarak; crunch hareketi her ne kadar karın adına en güzel şekillendirici egzersizlerden biri olsa bile, tek başına yapmak asla kurtarıcı değildir. Crunch egzersiziyle beraber mutlaka olarak başka karın egzersizlerini uygulamak gerekir.

Ancak bu şekilde tam bir verim almak mümkündür. Bu hareketlerin hepsini her crunch hareketinde yapmaya gerek yoktur. Her gün crunch hareketi yapılsa bile, destekleyici karın hareketlerini iki- üç günde bir yapmak yeterli olacaktır. Bu şekilde karın kaslarına sahip olunabilir.