Bazı hastalıkların ortaya çıkarılabilmesi için belli başlı bazı testler yapılır. Ele alınan bu testler kan sayımı üzerinden yani diğer bir ismi hemogram aracılığı eşliğinde gerçekleşir. Kan testi üzerinden yapılan bu testlerin her birinin farklı değer aralığı bulunmaktadır. Bu doğrultuda CRP için de normal bir referans aralığı yer almaktadır. Yapılan bu testlerin düşüklüğü ya da yüksekliği belli başlı bazı hastalıklara işaret edebilir. Bu hastalıkların tespiti ile beraber ele alınacak tedaviler konusunda hastalığı nedenleri böylece ortaya çıkarılır.

CRP nedir? CRP yüksekliği veya düşüklüğü ne demek?

C-reaktif protein olarak bilinen CRP, belli başlı bazı hastalıkların anlaşılabilmesi için ele alınan bir kan testidir. Vücutta yaygın olarak meydana gelen iltihaplanma ile beraber bunun şiddetini ölçmek için uzman doktor kontrolü altında gerçekleştirilir. Bu test yapılırken herhangi bir açlık ve tokluk durumu etki yapmamaktadır. Yani gün içerisinde herhangi bir saatte ele alınabilmektedir.

İstenilen zaman diliminde gerçekleştirilen bu test, enfeksiyon ve iltihaplanmalara neyin sebep olduğunu etkin şekilde ortaya çıkarmaktadır. Özellikle CRP değerinin düşüklüğü ya da yüksekliği üzerinden iltihaplanma şiddetinin anlaşılmasına imkan vermektedir. Kalp ve damarlar ile ilgili yaşanabilecek olası sorunlara karşı da yine CRP değeri sorunu ortaya çıkarabilmektedir. Bu doğrultuda farklı hastalıkların yüksekliği ya da düşüklük yaratabileceğini dile getirmek mümkün.

CRP yüksekliği veya düşüklüğü referans değer aralığını dışına çıkmış anlamına gelmektedir. Bu durum iltihaplanmalar ya da kalp ve damar ile ilgili meydana gelebilecek problemlere sinyal vermektedir. Değer aralığının mesafesine ve miktarına bağlı olarak, hastalığın nedeni ortaya çıkarılır. Böylece uzman doktor kontrolü altına gerekli teşhis ve tahliller ile beraber tedavi yöntemleri ele alınır.

CRP normal değeri kaç olmalı?

CRP normal değeri yaşa bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Örneğin yeni doğanlarda ilk başta CRP değeri düşüktür. Fakat bu değerler birkaç gün içerisinde yükselmeye başlar ve yetişkin bir insanın değerine ulaşır. Sağlıklı bir yaşam içinde CRP referans aralığı, ‘1.0 mg/L’ olarak geçmektedir. Zaman içerisinde yaş ilerledikçe yaşlanma döneminde ise bu değer yükselir ve ‘2.0 mg/L’ noktasına ulaşabilir.

Genel olarak sağlıklı insanlarda CRP değeri, ‘3.0’ mg/L’ miktarın altında seyreder ve bunun üzerine çıkmaz. İstatistiki olarak ise bu değer %90 olarak ele alınmaktadır. İstisnai şekilde sağlıklı insanlarda bu değer gibi bir oran ile ‘3.0 mg’L’ miktarına ulaşabilmektedir. Ancak bu yalnızca çok az insanda görünür. Litre açısından ele alındığında ise sağlıklı bir insanda CRP değerinin normal seviyesi, ‘0 - 0.5 miligram’ değeri üzerinden ele alınmaktadır. Ortaya çıkarılan bu değerler ile beraber düşüklüğü yüksekliği üzerinde hastalık nedenleri anlaşılır. Böylece gerekli olan tıbbi tedavi konusunda uzman doktor kontrolü altında çalışmalar gerçekleştirilir.

CRP yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?

CRP değerinin yüksekliği veya düşüklüğünü ayrı şekilde ele almak gerekir. Çünkü farklı nedenlerden dolayı bazı hastalıklar düşüklük bazıları ise yükseklik seviyesinde ortaya çıkmaktadır. Örneğin kalp ve damar hastalığı gibi sorunlar yüksekliğe işaret etmektedir. Özellikle litre olarak ‘1- 3’ miligram orta seviye gösterir. Ancak 3 miligram seviyenin üzerine çıkıldığı zaman bu yüksekliği işaret etmektedir.

- Kalp krizi,

- Damar içi pıhtı sonrası felç,

- Aniden ortaya çıkan kalp sorunları,

- Darbe veya yaralanmalar,

- Yanıklar,

- Enfeksiyonlar,

- İltihaplı eklem problemi,

- Kötü huylu tümörler,

CRP yüksekliğine sebep olabilecek bu tür durumlar karşısında mutlaka uzman doktora başvurmak ve gerekli testlerin yapılmasını sağlamak büyük öneme sahiptir. Özellikle yoğun sigara içmek, hareketsiz bir yaşam, çevresel toksinler ve aşırı derecede stres altında kalmak gibi problemler yine CRP değerinin yüksek noktaya ulaşmasına sebep olmaktadır.

CRP’nin düşük olması ise iltihap ya da kanser gibi sorunların yaşanmadığını göstergesidir. Aynı zamanda herhangi bir hastalık açısından teşhis ve tanı yapılmaması anlamına gelir. Tabii kullanılan bazı ilaçların da CRP değerini düşürdüğünü söylemek mümkün. Ancak genel itibariyle CRP düşüklüğü sağlıklı bir yaşama işaret eder.