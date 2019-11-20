Crossfit Nedir? Crossfit Sporu Nasıl Yapılır, Faydaları Nelerdir?

Amatör değil profesyonel düzeyde sporla ilgilenenlerin yaptığı crossfit sporu hareketleri toplamda ona yakın farklı egzersizi bünyesinde barındırıyor. Yapılması için ekstra ekipmanlar ve ağırlıklar gerekmektedir. Bu ağırlıklar 5 kilodan başlayıp 50 kiloya kadar uzanabilir.

Crossfit Hareketlerinin Öncesinde ve Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

1- Beslenme: Diğer tüm spor türlerinde olduğu gibi crossfit için de beslenmeye azami oranda dikkat edilmelidir. Kişiden kişiye değişmek üzere bir iki saat öncesinde gıda alımı durdurulmalıdır. Bu sayede hem kaslar hem de mide zorlanmaz. Öncesinde bol bol su içilmeli, protein takviyesi alınmalıdır. Kahvaltı öğününü geçiştirmek yerine dolu bir şekilde yemek daha sonraki hareketlerin çok daha kolay yapılmasını sağlar.

2- Isınma: Doğrudan crossfit sporu kapsamında ağırlık kaldırmak ciddi oranda yarardan çok zarar getirir. Öncelikli olarak mutlaka ısınma hareketleri yapılmalıdır. Isınmanın nasıl yapılacağı ise tamamen sporcuların tercihine bırakılıyor. Kimileri için koşu bandında 10 - 15 dakika aralığında hızlı tempoyla yürümek yeterli olmaktadır. Kimileri en büyük kas kütlesi olan bacak kaslarını harekete geçirmek için bisiklet çevirebilir. Esneme ve germe hareketleri de bu spora başlamadan önce yapılabilir.

3- Önce küçük ağırlıklar: Direkt olarak büyük ağırlıklarla egzersize başlamak için kas yorgunluğuna sebep olabilir. Bununla birlikte daha ciddi bir tehlike olan kas yırtılması da bilinçsiz bir şekilde yapılan crossfit hareketlerinde ortaya çıkabilecek bir diğer risktir. Bu nedenle önce küçük ağırlıklarla başlanmalı ve ağırlıklar periyodik olarak arttırılmalıdır.

4- Spordan sonra: Sporcular bu hareketleri yaptıktan sonra en az bir saat boyunca dinlenmelidir. Taze sıkılmış meyve suları vücudun kaybettiği protein ve su miktarını karşılamak maksadıyla tüketilebilir. Amino asit takviyesi yapmak isteyen kişiler ise ilk bir saat içerisinde bu proteinleri suya karıştırarak içebilir.

Temel Crossfit Hareketleri

1- Overhead Squat: Hem kadın hem de erkek sporcuların sıklıkla tercih ettiği crossfit hareketlerinin başında gelmektedir. Bar, omuz genişliğinde tutulup başın üstüne kaldırılır. Bu hareket hem omuz hem de kol kası yapmak için idealdir. Herhangi bir süre sınırlaması yoktur. Sporcular, dayanana kadar barı omuz genişliğinde kafalarının üst kısmında tutabilir. Daha sonrasında bar omuzların arkasından güvenli bir şekilde bırakılabilir. Bu hareket üçlü ya da dörtlü setler ile tekrar edilebilir.

2- Air Squat: Herhangi bir ekipmana gerek duyulmadan, kişilerin kendi vücut ağırlıklarını kullanarak yapabileceği temel bir harekettir. Kalça dışarı çıkartılıp öne doğru çökerek yapılır. Burada ağırlık bacaklarda değil kalça kaslarında olmalıdır. Bu hareket özellikle kadın sporcular tarafından tercih ediliyor. Kalçaların çok daha dik durmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda belli başlı duruş bozukluklarının düzelmesinde de etkilidir.

3- Shoulder Press: Özellikle crossfit sporuna yeni başlayanlar için önerilen bir harekettir. Yapılması diğer hareketlere oranla çok daha kolaydır. Omuz ve göğüs kaslarının çok daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlar. Nispeten daha kolay bir hareket olduğu için yüksek ağırlıklarla çalışılabilir.

Crossfit Hareketlerinin Faydaları Nelerdir?

Söz konusu güç olduğunda crossfit sporunun faydaları saymakla bitmez. Spor ile profesyonel düzeyde ilgilenmek isteyenlerin bir üst aşama olarak tercih ettiği bu hareketler düzenli olarak yapıldığı takdirde farklı açılardan birçok fayda sağlamaktadır.

1- Hız ve güç bir arada: Kas yapısını maksimum oranda güçlendiren bu spor türü aynı zamanda çok daha elastik bir vücut yapısına sahip olunmasını sağlıyor. Güç ve hızı bir arada sunan crossfit kondisyon açısından da etkilidir.

2- Dayanıklılık: Birer gün arayla haftada üç gün crossfit yapan sporcular çok daha dayanıklı bir vücuda sahip oluyor. Bu spor türüyle elde edilen kaslar uzun yıllar boyunca erime riskinden uzaktır.



