Süper Lig'in 21.haftasına ait erteleme maçında Göztepe karşısında deplasmanda 2-0 kaybeden Çaykur Rizespor bu sezon ligde yaşadığı ilginç istatistiğini devam ettirdi. Karadeniz ekibi bu sezon 14 kez maçların ilk golünü kalesinde gördü ve sadece bir puan alabildi.

Çaykur Rizespor bu sezon ilk golü yediği maçlarda sadece Aytemiz Alanyaspor karşısında iki hafta önce sahasında 1-0 geride iken 1-1 beraberliği yakalayıp puan aldı. Karadeniz ekibi diğer 13 maçı ise kaybetti. Çaykur Rizespor bu alanda ligin son sırasında yer aldı.







