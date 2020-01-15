Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya gelirken bu mücadelenin heyecanını canlı bahis ve daha birçok yeni oyun seçeneğiyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

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Kupanın son sahibi Galatasaray önceki turda oldukça çekişmeli geçen bir eşleşme sonucu Tuzlaspor’u eleyerek adını son 32 takım arasına yazdırmıştı. Avrupa’da ve ligde kötü bir dönemi geride bırakan Sarı-kırmızılılar sakatlıklar, cezalar ve kötü sonuçlarla geçen 5 aylık süreyi geride bırakarak kendini devre arasına atabildi. Transfer dönemini aktif geçiren Galatasaray’da Linnes yeniden kadroya alınırken Onyekuru da takıma döndü. Saracchi ve Sekidika gibi genç isimlerin alınması ve Babel’in gönderilmesiyle yaş ortalamasını düşüren konuk ekipte taraftarlar kinci yarıda daha dinamik bir futbol beklentisinde. Teknik direktör Fatih Terim Saracchi ve Sekidika’yı yabancı kontenjanında henüz yer açılmadığı için kadroya almadı. Ayrıca sıtma geçiren Onyekuru da Rize’ye götürülmeyen bir diğer isim. Aslan’da geçtiğimiz sezon Rize’de oynanan maçta sakatlanan Emre Akbaba’nın yine Rize’de sahalara dönmesi bekleniyor.

İlk yarıda gösterdiği inişli çıkışlı performansla ligi 12. sırada tamamlayan Rizespor önceki turda Samsunspor’u elemişti. Transferde kadrosunu forvet Milan Skoda ve orta saha Denys Harmash ile takviye eden Karadeniz ekibinin 1-2 transfer daha yapması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Galatasaray ligin ilk yarısının en az gol yiyen takımı oldu.

- Galatasaray’ın son 5 resmi maçı 2.5 gol üzeri tamamlanırken bu 5 maçın 4’ü ise 3.5 gol üzeri bitti.

- Rizespor’un ligdeki son 5 maçının ilk yarısında gol atıldı.

- Rizespor çıktığı son 10 resmi maçın 8’inde gol yedi.

- İki ekip arasında 1 Kasım’da oynanan mücadeleyi 2-0’lık skorla Galatasaray kazanmıştı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilecek mücadeleye yoğun ilgi gösteren Misli.com üyeleri Galatasaray’dan yana tercihte bulunuyor. Maçı kuponuna ekleyen üyelerin %46’sı Sarı-kırmızılıların karşılaşmadan galibiyetle ayrılacağı görüşünde. Diğer öne çıkan bahis ise karşılıklı gol var seçeneği.

MİSLİ.COM YORUMCUSU YAŞAR GÜLAY DA GOLLERDEN YANA

Rotasyon yaptığı maçta 2. Lig ekibi Tuzla’ya evinde yenilen Galatasaray, rövanşta as isimlere şans verip turu geçti. Rize de 2. Lig ekibi Samsun önünde yedeklerini oynatıp yola devam etti. Bu kez iki ekibin de ligdeki kadrolarına yakın 11’lerle sahada olmalarını bekliyorum. Luyindama’nın yokluğunda stoper arayışını sürdüren Galatasaray dış sahadaki 8 maçın 6’sında gol yedi. İki takım arasındaki son 8 karşılaşmada da karşılıklı gol oldu. Yine ‘VAR’ oynanır.



