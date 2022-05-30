Gösterdiği performansla büyük kulüplerin ilgisini çekmeyi başaran Cristopher Nkunku altyapısında yetiştiği PSG’ye geri dönebileceğini ima etti.

‘Paris benim evim, kalbimdeki kulüp. Ancak hiçbir kapıyı kapatmıyorum. Futbolda her şey mümkün. Dünyanın en büyük kulüplerinin benimle ilgilenmesi de Leipzig’in beni kulüpte tutmak için her şeyi yapması da gurur verici.’

2015-2019 yılları arasında PSG’de 55 maça çıkan 24 yaşındaki Fransız oyuncu, 2019 yazında 13 milyon euro bonservis bedeliyle RB Leipzig’e transfer olmuştu. Bu sezon RB Leipzig formasıyla çıktığı 51 maçta 35 gol ve 20 asistlik performans sergileyen Nkunku, Bundesliga’da sezonun oyuncusunu ödülünü kazandı.