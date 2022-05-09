İngiltere Premier Ligi'nde Manchester United, kelimenin tam anlamıyla kâbus gibi bir sezon geçiriyor. Kadrosunda isim olarak birçok yıldıza sahip olmasına rağmen 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun sezon boyunca adeta tek başına omuzlarında taşıdığı Kırmızı Şeytanlar, önceki gün deplasmanda Brighton'a 4-0 yenilerek sezonun en ağır yenilgilerinden birini aldı. Etkisiz bir performans sergileyen konuk ekip, 1981'den sonra ilk kez dış sahada üst üste 5. mağlubiyetini yaşadı.

İlk 4 iddiası kalmadı...

Skorun 3-0 olduğu anlarda bir ara kameraların çektiği ve 38 maçta 24 golü bulunan (Takımın açık ara en skoreri) Ronaldo bile, takımın içinde bulunduğu duruma artık sinirden gülüyordu. Artık kendisi adına sezonun bitimine 1 hafta kala 58 puanla 6. sıradaki Manchester ekibi, Şampiyonlar Ligi bileti anlamına gelen ilk 4'ün de resme dışına itildi. Artık taraftarlar, bir an önce sezonun bitmesini ve yeni hoca Erik ten Hag'ın, kulübü tekrar zirveye taşımasını umut ediyor.