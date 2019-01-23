Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, hakkındaki vergi kaçakçılığı suçlamasından ötürü dün Madrid'de hakim karşısına çıkmıştı.

Toplamda 23 ay hapis ve 18,8 milyon euroluk bir para cezasına çarptırılan ancak 2 yıldan az ceza aldığı için hapse girmeyecek olan 33 yaşındaki futbolcunun dün Twitter hesabından yaptığı paylaşım tepki çekti.

Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın radardan kaybolduğunun anlaşılmasından birkaç saat sonra Madrid'den geri dönüşü sırasında özel jetindeyken çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayan Ronaldo'ya futbolseverler isyan etti.

İngilizlerin efsanevi futbolcularından Gary Lineker de Ronaldo'nun paylaşımını alıntılayarak "Böyle bir tweet'in zamanı değil. Gerçekten değil." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler