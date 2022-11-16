Dünya futbol kamuoyu Dünya Kupası öncesi geri sayıma geçerken, Cristiano Ronaldo'nun İngiltere'de verdiği röportaj bir anda gündeme oturdu. 37 yaşındaki süperyıldız, Manchester United’da ihanete uğradığını ileri sürdü; kulübe, Ten Hag’a, Ragnick’e Rooney’ye ateş püskürdü.

Ronaldo'nun afişi Old Trafford'dan kaldırıldı

'Erik ten Hag'a saygı duymuyorum'

İngiliz ekibi Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Manchester United'a transfer olma sürecinden teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı krizlere, Wayne Rooney'nin hakkında yaptığı eleştirilerden Ralf Rangnick dönemine kadar bir çok konuda açıklamalarda bulundu. Portekizli, "Manchester United bana ihanet etti. Erik ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı göstermem. Çok fazla üzerime geliyorlar ve beni sürekli takımdan ayrılmam için zorluyorlar." dedi ve ekledi:

'İhanet uğramış gibi hissediyorum'

"Kötü gidişatın sebebi benmişim gibi gösteriliyorum. Sadece teknik direktör değil kulüpteki birkaç kişi daha bunu yapıyor. İhanet uğramış gibi hissediyorum. Buna cevap vermemeliyim. Bilmiyorum. Ama neyse umurumda değil."

'İlerleme sıfır'

"İnsanlar doğruyu dinlemeli. İhanete uğramış hissediyorum. Bazılarının beni burada istemediğini hissediyorum. Sadece bu sezon değil geçen sezon da. Manchester United, Sir Alex Ferguson'ın görevden ayrılmasından sonra hiçbir gelişim gösteremedi. İlerleme sıfır. Bir teknik direktör bile değilseniz nasıl Manchester United'ın başındaki patron olacaksınız? Adını (Ralf Ragnick) bile duymadım."

Bruno Fernandes'in tavrı gündem oldu

Cristiano Ronaldo'nun ünlü gazeteci Piers Morgan'a verdiği röportajın yankıları sürmeye devam ederken 2022 Dünya Kupası için Portekiz Milli Takımı'nın kampına katılan tecrübeli yıldıza, Manchester United'dan takım arkadaşı Bruno Fernandes ve Joao Cancelo'in tavrı gündem olmuştu.

Joao Mario, Fernandes'e sahip çıktı

Instagram hesabından bir açıklama yapan Portekiz Milli Takımı oyuncusu Joao Mario, Ronaldo'nun yer aldığı video hakkında konuştu. Mario, O sırada soyunma odasındaydım. Görüntüleri gördüm. Aralarında bir şakaydı. Bruno en son gelenlerden biriydi ve Cristiano ona tekneyle gelip gelmediğini sordu. Aralarında bir sorun yok.” ifadelerini kullandı.





United gözden çıkardı! Hedef Mbappe...

Dünya Kupası sonrasında Cristiano Ronaldo’nun Manchester United’la sözleşmesini feshetmesi beklenirken yıldız oyuncuyla ilgili transfer iddialı ortaya atılmaya başlandı. İngiliz Daily Mirror’un haberine göre United, Fransız Ronaldo'nun yerine Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak için 150 milyon Sterlin ödemeye hazır. United ayrıca Avrupa’da Mbappe için haftada 500.000 Sterlin’i de gözden çıkarmış durumda. Mbappe, 2021’de Real Madrid’e imza atmaya hazırdı, ancak bu hamleden vazgeçti ve bunun yerine geçen mayıs ayında 2025’e kadar PSG ile kazançlı bir sözleşme uzatmayı seçmişti.

Whatsapp grubundan atıldı

United'da istenmeyen adam ilan edilen Ronaldo ile ilgili olay bir gelişme daha yaşandı. Indykaila News; röportaj sonrası Manchester United oyuncularının Cristiano Ronaldo'yu Whatsapp grubundan çıkardığını duyurdu. Grubun yöneticilerinin Harry Maguire ve Scott McTominay olduğu ifade edilirken bu iddia Ronaldo'nun ayrılık iddialarını güçlendirdi.