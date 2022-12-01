Katar’da Dünya Kupası’nda son 16 turuna kalmayı garantileyen Portekiz’de Cristiano Ronaldo’nun geleceği netleşmeye başlıyor. İspanyol Marca’ya göre dünyaca ünlü süperstarın yeni adresi belli oluyor. Yıldız isim, 3 yıllık İtalya macerasının ardından, kendisini kanıtladığı, efsanesi olduğu ve ‘yuva’ dediği Manchester’a döndü. Ancak CR7’nin ikinci baharı burada hiç iyi geçmedi. 37 yaşındaki oyuncu, Erik ten Hag’ın takımın başına gelmesi sonrasında büyük sorunlar yaşamaya başladı. Başarılı hocanın öncelikleri arasında yer almayan, yedek kaldığı maçlarda tepki gösteren, stadyumdan erken ayrılan, takımdan uzak bir görüntü ortaya koyan Cristiano Ronaldo son olarak kadro dışı bırakılmıştı. İngiliz basınına sert bir röportaj veren, hem United hem de teknik direktör Hag hakkında olumsuz ifadeler kullanan Portekizli yıldızın sözleşmesi feshedilmişti.

Talisca ve Aboubakar’ın yanına...

Yıldız futbolcunun geleceği için Marca’dan önemli bir iddia ortaya atıldı. Ronaldo’nun Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile sözleşme imzalamaya yakın olduğu iddia edildi. Marca’nın haberinde oyuncuya 2,5 yıllık sözleşmeye karşılık yılda 200 milyon Euro teklif edildiğine yer verildi. AlNassr’ın kadrosunda David Ospina ve Gonzalo Martinez’in yanı sıra Türkiye’den tanıdığımız Talisca, Luiz Gustavo ve Vincent Aboubakar gibi futbolcular yer alıyor.

Tatilden sonra yanıt verecek

Suudi Arabistan’da kış transfer dönemi 1 Ocak 2023’te başlayacak 29 Ocak 2023’te ise sona erecek. Al Nassr’ın Ronaldo’yu kadrosuna katmak için 28 günü olacak.Dünya Kupası ise 18 Aralık’ta sona erecek. Portekiz’in finale kalması halinde Ronaldo en erken 18 Aralık’ta Dünya Kupası’ndan dönebilecek. Dünyaca ünlü yıldızın Dünya Kupası sonrası kısa süreli bir tatil yapacağı ve ardından Al-Nassr’ın teklifine cevap vereceği iddia edildi.