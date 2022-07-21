Premier Lig devi Manchester United'dan ayrılması gündemde yer alan Cristiano Ronaldo için flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

Marca'da yer alan habere göre Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, futbolcusuna yeni bir takım ararken Portekizli yıldıza eski kulübü Real Madrid'in kapıları kapandı. İddialara göre İspanyol devi eski yıldızlarını yeniden kadroya dahil etmeye sıcak bakmıyor.

Avrupa devleri reddetti

Takımdan ayrılacağı söylentilerinin çıkmasının ardından Ronaldo'nun ismi birçok Avrupa devi ile anılırken, kulüpler Portekizli yıldıza kapılarını bir bir kapattı.

İlk başlarda Ronaldo Paris Saint-Germain'e önerilmiş ancak kabul edilmemişti. Sonrasında ise yıldız futbolcunun ismi Bayern Münih ile transfer iddalarında yer almış ancak Alman devi bu ihtimali reddetmişti.

Son olarak ise Chelsea'nin Ronaldo ile ilgilendiği iddia edilmiş ancak Raheem Sterling transferi sonrası ve Thomas Tuchel'in istememesi üzerine olası bir hamle rafa kalkmıştı.

Kamp kadrosuna alınmadı

Takımının sezon öncesi antrenmanlarına ailevi sebepleri nedeniyle katılmayan Portekizli yıldız, Kırmızı Şeytanlar'ın Tayland'da düzenlenen hazırlık kampının kadrosuna da alınmamıştı.

Erik ten Hag takımda istiyor

Ayrılık haberleri sonrası Mancheste4r United teknik direktörü Erik ten Hag, Ronaldo'nun planlarının bir parçası olduğunu belirterek, "Cristiano Ronaldo satılık değil. Planlarımda o da var ve onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Durum hala aynı. Onun da bir sonraki sezon için bir seçeneği va. Ronaldo bu sezonun ardından takımda kalabilir mi? Evet." sözlerini dile getirdi.

Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan Manchester United'a geri dönen 37 yaşındaki futbolcunun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ronaldo, geride bıraktığımız sezon 39 maçta 24 gol ve 3 asistlik performansa imza atmıştı.

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