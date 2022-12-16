Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. Arjantin ile Fransa, dünyanın en büyük kupasını müzesine götürmek için Pazar günü Lusail Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.





FİNALİN HAKEMİ BELLİ OLDU

Zorlu mücadeleyi yönetecek hakem de açıklandı. Buna göre Arjantin ile Fransa arasında oynanacak olan dev finali Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını ise Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Fas Futbol Federasyonu'ndan Ismail Elfath.

RONALDO'UN GÖZYAŞLARI

2022 Dünya Kupası'na damga vuran anlardan biri de, çeyrek finalden oynanan Fas - Portekiz maçında yaşandı. Fas, güçlü rakibini ilk yarıda Youssef En Nersyri'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek turnuva dışına gönderdi.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve sonradan oyuna dahil olan Ronaldo, göz yaşları içerisinde soyunma odasına gittiği anlar 2022 Dünya Kupası'nın unutulmaz anları arasına girdi.





37 yaşındaki yıldız oyuncu kariyerindeki son Dünya Kupası turnuvasına gözyaşları içerisinde veda etti.

RONALDO'YA AĞIR SÖZLER

Portekizli yıldızın gözyaşları içerisinde kimseyle konuşmadan soyunma odasına gitmesi, üzerinden günler geçmesine rağmen gündemden düşmüyor.





Alman futbolunun efsane isimlerinden Dietmar Hamann, yıldız oyuncunun kimseyle konuşmadan direkt soyunma odasına gitmesiyle alakalı olarak, "Bir hafta kadar önce sahayı terk eden ve en büyük yıldızlardan biri olan Ronaldo'nun tarihi bir zafere imza atan Fas'ı tebrik edecek onuru bile yoktu" diye konuştu.

FRANSIZ FUTBOLCULARIN İSYANI

Yarı final mücadelesinde Fas'ı 2-0 ile geçerek finale yükselen Fransa'da iki oyuncu maç sonu isyan etti. Savunma oyuncuları Jules Kounde ve İbrahima Konate maç sonu rutin doping testi için çağrıldı ve numune verdi.





İkilinin numune odasında görüntüleri sosyal medyada yayımlanırken Konate’nin kendisini çeken arkadaşına, "Kutlama bile yapamıyoruz" dediği görüldü. Kounde de yanıt olarak "Rezillik" dedi.