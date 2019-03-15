Cristiano Ronaldo'ya ceza şoku!

Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, Atletico Madrid maçındaki ‘Simeone sevinci’ sebebiyle para cezası alabilir.

15 Mart 2019, Cuma 06:04
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Cristiano Ronaldo'ya ceza şoku!

Devler Ligi son 16 turunda İtalyan devi Juventus, İspanyol ekibi Atletico Madrid ile eşleşmiş ve ilk maçı Madrid temsilcisi 2-0 kazanmıştı. Ancak o maça İspanyol ekibinin teknik direktörü Diego Simeone’nin sevinci damga vurmuştu.

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Rövanş karşılaşmasında Çizme temsilcisinin Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo sahneye çıktı ve yaptığı hat-trickle Juve’nin çeyrek finale çıkmasında başrolü oynadı. Ronaldo, sevincini Arjantinli hocanın ilk maçtaki sevincinin bir benzerini yaparak kutladı. UEFA’nın, disipline sevk edeceği CR7’ye, tıpkı Simeone’ye (124 bin TL) verdiği gibi para cezası vermesi bekleniyor.

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