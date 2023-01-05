Sene başında Manchester United’dan ayrılmak isteyip kulüp arayan yaz kampına katılmayan ve ardından düşük performansıyla yedek kalan Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası’ndan önce de Manchester United’da olaylı günler geçirdi.





HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAĞI MERAK EDİLİYORDU

Teknik direktör Erik ten Hag ile tartışan Ronaldo medyada oldukça fazla gündem oldu. Portekiz kampında da Bruno Fernandes’in soğuk tavırlarıyla karşılaşan Ronaldo dünyanın gündemine oturmuştu.

Dünya Kupası oynanırken Manchester United tarafından sözleşmesi tek taraflı feshedilen Cristiano Ronaldo kulüpsüz kalmıştı. Portekiz’in Fas’a şaşırtıcı bir şekilde elenmesinin ardında sahayı ağlayarak terkeden Ronaldo’nun hangi kulüple imzalayacağı tüm dünya tarafından yakınen takip edilmişti.

SÜRPRİZ AL NASSR TERCİHİ

Tekrar Real Madrid ile ismi anılan Ronaldo için Al Nassr ile imzalayarak futbol dünyasında adeta şok etkisi yarattı. Kariyerinin son büyük imzasını atan 37 yaşındaki futbolcu 2.5 yıl için 225 milyon Euro kazanacak.

Kulüp tarafından taraftarın önünde imza töreni yapılan Ronaldo ardından takım arkadaşlarıyla tanıştı ve antrenmana çıktı. Manchester United’da forma giyerken Everton ile oynanan maçın sonrasında bir taraftarın telefonunu kırdığı için 2 maç ceza alan Ronaldo bir süre daha sahalardan uzak kalacak ve Al Nassr taraftarıyla buluşamayacak.





MAÇ ERTELENDİ

Al Nassr Ronaldo’nun gelmesinin ardından ilginç bir şanssızlık yaşadı. Al Ta’i ile oynanacak maç yoğun yağmurun elektrik sistemine verdiği zarar dolayısıyla 24 saatliğine ertelendi. Maç normal şartlarda bugün oynanacaktı.

Sporting Lizbon’da yetişen Ronaldo 2003 yılında Sir Alex Ferguson tarafından Manchester United’a transfer edilmişti. Buradaki performansının ardından 2009 yılında Real Madrid’e transfer olan 9 sezon oynadıktan sonra 2018 yılında Juventus’un yolunu tutmuştu.

Juventus’un ardından tekrar Sir Alex Ferguson tarafından Manchester United’a davet edilmişti. İngiltere’deki iki senesinin ardından olaylı şekilde ayrılan Ronaldo Al Nassr ile sözleşme imzaladı.

Kariyerinde 800 gol barajını aşan ve 5 Dünya Kupası’nda gol atak tek oyuncu olan Ronaldo beş kez Altın Top (Ballon d’ Or), beş kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve yedisi İngiltere, İspanya ve İtalya olmak üzere 30’dan fazla kupa sevinci yaşadı.

Portekiz Milli Takımı formasıyla da 196 maçta 118 kere gol atmayı başardı.

Cristiano Ronaldo'nun İkonik Serie A Golleri