Juventus’un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, İngiltere’de katıldığı bir röportaj sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Röportajda 2005’te hayatını kaybeden babası Jose Dinis Aveiro’ya ait daha önce görmediği görüntüleri izlerken duygusal anlar yaşayan Ronaldo, “Röportajın eğlenceli olacağını düşünüyordum, ağlamayı beklemiyordum. Bu görüntüleri daha önce görmemiştim. Aileme göstermek için bu görüntüleri sizden almalıyım. Ailem, annem, kardeşlerim, hatta büyük oğlum bile başarılarıma tanık oldu ama babam genç yaşta öldü ve hiçbir şey göremedi. Babamı yüzde yüz tanıma fırsatım olmadı. Alkolikti. Onunla asla normal bir konuşma yapamadım. Zor zamanlardı” diye konuştu.

CR7, şu andaki sevgilisi Georgia Rodriguez için de, “Onu çok seviyorum ve bir gün onunla evleneceğim” dedi.







