Ünlü gazeteci Piers Morgan'a verdiği röportajın ardından kulübüyle sorunlar yaşayan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi Manchester United tarafından fesih edilmişti. Portekizli süper yıldızın yeni takımı belli oldu.

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OLAY RÖPORTAJ SONRASI SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Cristiano Ronaldo, Piers Morgan'a verdiği röportajda Manchetser United Menajeri Erik Ten Hag hakkında ağır ifadeler kullandı. Ronaldo açıklamasında, "Erik ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü bana saygı göstermiyor. Bana saygın yoksa, ben de sana asla saygı göstermem. Manchester United beni ayrılmaya zorluyor. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim." ifadelerini kullanmıştı.

KATAR'DA SÖZLEŞMESİ OLMAYAN TEK OYUNCU

Manchester United yönetimi, Ronaldo'nun Piers Morgan'a verdiği röportajın ardından oyuncuyla karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Ronaldo'nun sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Dünya Kupası'ndaki sözleşmesi bulunmayan tek oyuncu Cristiano Ronaldo oldu.

DÜNYA KUPASI'NDA TARİHE GEÇTİ

H Grubu'nda oynanan Portekiz - Gana maçında tüm gözler Cristiano Ronaldo'nun üzerindeydi. Kupanın en büyük yıldızlarından birisi olan 37 yaşındaki efsane, Portekiz'in Gana ile karşılaştığı maça ilk 11'de başladı. Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın 65. dakikasında attığı penaltı golüyle kupa tarihine geçti. Ronaldo, 5 dünya kupasında gol atan ilk ve tek futbolcu olarak dünya kupalarının tarihine geçti.

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DÜNYA GÜNDEMİNE OTURAN GELİŞME

Yıldız oyuncunun yeni kulübünün neresi olacağı iddiaları manşetleri süslerken, son olarak İspanyol basınından sürpriz bir teklif gündeme gelmişti.

YENİ TAKIMINI MARCA DUYURDU

İspanyol Marca'nın manşetten verdiği haberde Cristiano Ronaldo'nun yeni takımının Al Nassr olduğu açıklandı.

Sözleşmesi feshedikten sonra ülkesiyle Dünya Kupası'na katılan Portekizli yıldız yeni takımına katılmak için çok beklemeyecek.

1 OCAK'TAN İTİBAREN FORMA GİYECEK

Dünya Kupası sonrası transferdeki son detaylar da halledildikten sonra Cristiano Ronaldo, 1 Ocak'tan itibaren Suudi Arabistan ekibinde forma giyecek.

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İŞTE MAAŞI

Yıldız oyuncunun yıllık alacağı ücret yaklaşık 200 milyon Euro olacak. Ronaldo ile Al Nassr arasında yapılacak sözleşmenin süresinin 2,5 yıllık olacağı öğrenildi.

Bu rakam Ronaldo'yu dünyanın en yüksek ücret kazanan sporcusu yapacak.





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İNGİLİZ BASINI: İMZA YOK

Öte yandan İngiliz basını da farklı bir iddiada bulundu. Sky Sports'ta yer alan haberde Cristiano Ronaldo'nun henüz Al Nassr ile sözleşme imzalamadığı, ancak Portekizli yıldıza en iyi teklifin Suudi Arabistan ekibinden yapıldığı ifade edildi.

PIERS MORGAN'DAN AÇIKLAMA

Ünlü gazeteci Piers Morgan'ın Cristiano Ronaldo ile yaptığı röportaj büyük yankı uyandırmıştı. Portekizli yıldızın Manchester United'dan ayrılmasının yolunu açan röportajın sahibi usta gazeteci de transfer haberine kayıtsız kalmadı.

Morgan, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ronaldo'nun Al Nassr'a transfer olduğu yönünde iddiayı yalanladı.

TANIDIK İSİMLERLE TAKIM ARKADAŞI OLACAK

Cristiano Ronaldo, bir dönem Beşiktaş 'ta forma giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ve Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ile takım arkadaşı olacak.

David Ospina ve Gonzalo Martinez de takımda yer alan diğer isimler... Suudi Arabistan temsilcisini Fransız teknik adam Rudi Garcia çalıştırıyor.

Görsel Marca'dan alınmıştır...

GALATASARAY CEPHESİNDEN AÇIKLAMA: 'RONALDO'YA O RAKAMLARI VEREMEYİZ'

Özgür Sancar'ın yayınına bağlanan Galatasaray Sportif AŞ üyesi Nihat Kırmızı, Ronaldo ile ilgili transfer haberlerinin sorulması üzerine flaş açıklamalar yaptı. Kırmızı, "Galatasaray'a herkes gelmek ister. Arap kulüplerinde çok büyük rakamlar konuşuluyor. Onları veremeyiz ama çok daha düşük bütçelerle de olsa birçok futbolcu Türkiye'de birinci takım olarak Galatasaray'ı seçiyor" dedi.

'RONALDO KOLAY DEĞİL AMA HER ŞEY OLABİLİR'

Kırmızı, konuşmasına şöyle devam etti: "Gönlümüzde tabii ki Cristiano Ronaldo gibi bir futbolcuyu taraftarlarımıza seyrettirmek var ama transferin gerçekleşmesi çok kolay değil. Ronaldo'ya Avrupa'dan ve Körfez ülkelerinden gelen çok daha büyük teklifler var. Arada çok büyük farklar var Kolay değil ama her şey olabilir."





ERDEN TİMUR'UN AÇIKLAMASINI HATIRLATTI

Erden Timur'un "Hayal edilemeyecek isimle görüşüyoruz" açıklamasını hatırlatan Kırmızı, "Erden Bey'in söyledikleri doğru. Gönlümüzde her zaman Galatasaray taraftarına en iyisini izletmek var. Bugün ilgimiz olmaz yarın bambaşka şeyler olabilir. Bugün ilgimiz olur yarın çok daha iyisiyle başka şeyler olur" diye konuştu.

'RONALDO, GALATASARAY'DA OYNAMAYI İSTER'

Galatasaray AŞ yöneticisi konuşmasına şöyle devam etti: "Erken konuşmak transfere zarar verebilir. Ronaldo transferi çok zor. Bence şartlar oluşursa Ronaldo da Körfez ülkelerinden birinde oynamaktansa Galatasaray'da oynamayı ister."

İLK MAÇINA NE ZAMAN ÇIKACAK!

1 Ocak 2023 tarihinde takıma katılması beklenen Cristiano Ronaldo'nun 5 Ocak'taki Al Taee mücadelesinde takımının formasını giyme ihtimali bulunuyor.

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AL NASSR'IN LİGDEKİ DURUMU

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mücadele eden Al Nassr, ilk sekiz haftada altı galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.

19 puan toplayan Al Nassr, lider Al Shabab'ın üç puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.