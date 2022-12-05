Ünlü gazeteci Piers Morgan'a verdiği röportajın ardından kulübüyle sorunlar yaşayan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi Manchester United tarafından fesih edilmişti.

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Yıldız oyuncunun yeni kulübünün neresi olacağı iddiaları manşetleri süslerken, son olarak İspanyol basınından sürpriz bir teklif gündeme gelmişti.

MARCA DUYURDU

İspanyol Marca'nın manşetten verdiği haberde Cristiano Ronaldo'nun yeni takımının Al Nassr olduğu açıklandı.

Portekizli yıldız 1 Ocak'tan itibaren Suudi Arabistan ekibinde forma giyecek.

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İŞTE MAAŞI

Yıldız oyuncunun yıllık alacağı ücret yaklaşık 200 milyon Euro olacak. Ronaldo ile Al Nassr arasında yapılacak sözleşmenin süresinin 2,5 yıllık olacağı öğrenildi.

Bu rakam Ronaldo'yu dünyanın en yüksek ücret kazanan sporcusu yapacak.





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İNGİLİZ BASINI: İMZA YOK

Öte yandan İngiliz basını da farklı bir iddiada bulundu. Sky Sports'ta yer alan haberde Cristiano Ronaldo'nun henüz Al Nassr ile sözleşme imzalamadığı, ancak Portekizli yıldıza en iyi teklifin Suudi Arabistan ekibinden yapıldığı ifade edildi.

TANIDIK İSİMLERLE TAKIM ARKADAŞI OLACAK

Cristiano Ronaldo, bir dönem Beşiktaş 'ta forma giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ve Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ile takım arkadaşı olacak.

David Ospina ve Gonzalo Martinez de takımda yer alan diğer isimler... Suudi Arabistan temsilcisini Fransız teknik adam Rudi Garcia çalıştırıyor.

Görsel Marca'dan alınmıştır...

İLK MAÇINA NE ZAMAN ÇIKACAK!

1 Ocak 2023 tarihinde takıma katılması beklenen Cristiano Ronaldo'nun 5 Ocak'taki Al Taee mücadelesinde takımının formasını giyme ihtimali bulunuyor.

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AL NASSR'IN LİGDEKİ DURUMU

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mücadele eden Al Nassr, ilk sekiz haftada altı galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.

19 puan toplayan Al Nassr, lider Al Shabab'ın üç puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.