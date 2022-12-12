2022 Dünya Kupası'nın en dramatik anlarından biri de Fas ile Portekiz arasında oynanan mücadelenin ardından yaşandı. Kariyerinde beşinci Dünya Kupası'na katılan Cristiano Ronaldo, Fas'ın yarı finale yükseldiğini işaret eden son düdüğün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Tek başına soyunma odasına giren Portekizli yıldız için işler son zamanlarda pek de yolunda gitmiyor.

ÖNCE MANCHESTER UNITED İLE YOLLAR AYRILDI

Cristiajno Ronaldo, Dünya Kupası öncesi ünlü gazeteci Piers Morgan'a bir röportaj verdi. Röportajda kulüp yönetimi ve Menajer Erik ten Hag hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle sözleşmesi feshedildi.

İKİNCİ ŞOK FERNANDO SANTOS'TAN GELDİ

Dünya Kupası'nda grup maçlarında sahaya ilk 11'de çıkan Cristiano Ronaldo, son 16 turunda oynanan İsviçre maçına yedek kulübesinde başladı. Portekiz mücadeleyi 6-1 kazandı.

Teknik Direktör Fernando Santos, Fas ile oynanan çeyrek final karşılaşmasında Ronaldo'yu bir kez daha yedek kulübesinde bekleterek tecrübeli isme bir şok daha yaşatmış oldu.

RONALDO İÇİN İHTİMALLER

İtalyan Corriere dello Sport, Ronaldo için transfer ihtimallerini yazdı. İşte satırbaşları...

Kariyerinin bir sonraki adımına Dünya Kupası'ndan sonra karar vereceğini söyleyen Ronaldo, menajeri aracılığıyla Chelsea ve Paris Saint-Germain ile görüştü.

Mendes'in doğrudan yaptığı görüşmeler Portekizli yıldız açısından verimli geçmedi. Mendes, bu iki kulüp dışında bir muhattap da bulamadı. Ronaldo'nun maaş beklentisi de Avrupa kulüpleri için büyük bir sorun oluşturuyor.

EN MANTIKLI SEÇENEK

İtalyan gazetesi Cristiano Ronaldo için en mantıklı tercihin Al Nassr olacağını yazdı. Suudi Arabistan futbola büyük bir yatırım yapmayı planlıyor.

2030 Dünya Kupası ve hatta bir olimpiyata ev sahipliği yapmak istiyorlar. Kararlı bir şekilde futbol yayın hakları pazarına giriyorlar.

Bu alanlarda öne çıkmak için Cristiano Ronaldo gibi bir isme ihtiyaçları olduğunu biliyorlar.

AL NASSR'IN TEKLİFİ

Ünlü teknik adam Rudi Garcia'nın çalıştırdığı Al Nassr, Ronaldo için bir sözleşme teklifi yaptı.

30 Haziran 2025'3 kadar Portekizli yıldız ile sözleşme imzalamak isteyen Suudi Arabistan ekibinin teklifi toplamda yarım milyar Euro'ya yaklaşıyor.

Bu teklifin varlığı şu an sadece iddia olarak ortalıkta dolaşsa da gerçek teklifin daha düşük olduğu da varsayımlar arasında yer alıyor.

Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin yakın zamanda belli olması bekleniyor.