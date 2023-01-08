Her şey dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'ndan önce Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag ve kulüp yönetimi hakkında ağır sözler söylediği söyleşinin yayınlanmasıyla başladı. Manchester United, onu kadro dışı bıraktı.









Ronaldo, Suudi Arabistan'a gitti

Ronaldo, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımıyla yıllık 75 milyon dolarkazanacağı bir anlaşmaya imza attı. Ronaldo'nun imzası ise Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ı yakından ilgilendiren bir kelebek etkisi yarattı.

Aboubakar'ın sözleşmesi feshedildi

Al Nassr, Ronaldo'ya yabancı kontenjanında yer açmak için Beşiktaş'ta 3 sezon futbol oynayan Kamerunlu Vincent Aboubakar'ın sözleşmesini feshetti. Böylece ocak ayında 30 ayındaki futbolcu istediği takımla sözleşme imzalayabilecek.

Fenerbahçe Aboubakar'a talip

Arabistan basını, Brezilya asıllı İtalyan Joao Pedro'nun sakatlanmasından sonra golcü arayışında olan Fenerbahçe'nin Aboubakar'ı transfer etmek istediğini yazdı. Arap basınına göre Fenerbahçe'nin bu tranferdeki rakibiyse Ronaldo'nun yerini doldurmak isteyen Manchester United'dı.

Weghorst'un veda gibi gol sevinci!

Beşiktaş-Kasımpaşa maçıda Hollandalı Wout Weghorst'un attığı golden sonra formasını öpmesi, taraftara el sallaması kısacası veda etmesi ise bambaşka bir gelişmeyi ortaya çıkardı. Weghorst, Beşiktaş'tan ayrılıp Manchester United'a gidiyordu.

Erik ten Hag devreye girdi!

Bu transferin mimarı United'ın teknik patronu Erik ten Hag'dı. Hollandalı hoca, Aboubakar'ın yerine Burnley'den kiralık olarak Beşiktaş'a gelen vatandaşı Wout Weghorst'un kadroya dahil edilmesini istedi. Manchester United ve Burnley masaya oturup anlaştı.









Beşiktaş'ın "Olur" vermesi gerek

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Weghorst transferinde taraf olduklarını hatırlattı. Siyah beyazlılar kendilerinde oynamak istemeyen bir oyuncunun zorla tutmanın bir fayda getirmeyeceğini düşünüyor. Transferden pay almak istiyor.

Trabzonspor - Crystal Palace örneği

Trabzonspor da Alexander Sorloth'u Crystal Palace'tan iki yıllık kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Oyuncu, bir yıl bordo mavili formayı giydikten sonra Leipzig'e transfer olurken verilen 20 milyon Euro'luk bonservis ücreti Palace ve Trabzonspor eşit olarak paylaşılmıştı.

Beşiktaş forvete transfer yapacak mı?

Weghorst'un ayrılığı durumunda Beşiktaş'ta sezon başı transfer edilen Jackson Muleka'nın bu boşluğu doldurması bekleniyor. Cenk Tosun da santrfor olarak görev yapıyor. Ama iki oyuncunun yanına bu bölgeye transfer yapılması muhtemel gözüküyor.

Aboubakar, Beşiktaş'tan kötü ayrıldı

Tabi bu da akla şu an boşta olan Vincent Aboubakar'ı getiriyor. Beşiktaş forması giydiği 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan oyuncu, siyah beyazlılardan kötü ayrıldı. 2020-21 sezonunda Beşiktaş Teknik direktörü olan Sergen Yalçın, sözleşmesi otomatik olarak uzayacağı gerekçesiyle Aboubakar'ın sakat olmamasına karşın bilerek takımda forma giymediğini ima etmişti. Bu da Aboubakar'ı Beşiktaş'tan çok Fenerbahçe'ye yaklaştırıyor.

Golcülerin göçü Süper Lig'i etkileyecek

Sonuçta, Cristiano Ronaldo'nun transferiyle başlayan golcülerin göçü hem Süper Lig'i hem Beşiktaş'ı hem de Fenerbahçe'yi etkileyecek gibi gözüküyor. (Ajansspor)







