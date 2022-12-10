Turnuvanın en büyük sürpriz olan Fas, 2022 Dünya Kupası Çeyrek Finali'nde Al Thumama Stadı’nda Portekiz ile karşı karşıya geldi.

İlgili Haberler Fas Dünya Kupası tarihine geçti, Cristiano Ronaldo hüngür hüngür ağladı





Tarih yazmaya devam eden Fas, güçlü rakibi Portekiz’i 1-0’lık skorla geçti. Fas’a galibiyeti getiren golü 42. dakikada Youssef En Nesyri kaydetti. Bu sonucun ardından Fas, yarı finale yükselen takım oldu.

Cristiano Ronaldo yine yedek!

Portekiz'in H Grubu’nda oynadığı 3 maça da ilk 11 başlayan Cristiano Ronaldo, son 16 turunda İsviçre ve çeyrek final karşılaşmasında Fas mücadelesinde oyuna sonradan dahil oldu. Portekizli süper yıldızın İsviçre maçında 14.5 yıl sonra ilk kez oturması büyük tartışmalara neden olmuştu. İsviçre maçından sonra yaşanan büyük tartışmalardan sonra Fas karşısında da bu kararında geri adım atmayan Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, Cristiano Ronaldo’yu yine yedek bıraktı.

Ronaldo hüngür hüngür ağladı

Oyuna sonradan girdiği mücadelelerde de takımına gol katkısı veremeyen 37 yaşındaki oyuncu, 2022 FIFA Dünya Kupasında çıktığı 5 maçta sadece 1 gol katkısı verdi. Gruplarda Gana ağlarını penaltıdan sarsan Ronaldo, 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk ve tek futbolcu olarak dünya kupalarının tarihine geçti. Her fırsatta kupayı ne kadar çok istediği dile getiren Portekizli süperstar, Fas mağlubiyeti sonrası duygusal anlar yaşadı ve hüngür hüngür ağlayarak soyunma odasının yolunu tuttu.





Yedek kalmaktan memnun olmadığını söylemişti

Ronaldo, İsviçre maçından sonra teknik direktörü Santos’la bir görüşme yapmış ve yedek kalma kararından memnun olmadığını iletmişti. Santos da yaptığı açıklamayla Ronaldo’nun yedek kalmaktan hoşlanmadığını ama bu kararın taktiksel bir karar olduğunu söylemişti.

Katar’a veda sonrası Santos’a tepkiler büyük

İsviçre karşısında Ronaldo’nun yedek kalmasına rağmen Portekiz 6-1’lik skorla zafere ulaşmıştı. Fakat Fas karşısında kaybedip Dünya Kupası’na veda edilince Ronaldo’nun yine yedek kulübesinde olması Santos’a olan tepkileri büyüttü.





Georgina Rodriguez’den çok sert açıklama

Özellikle Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez, İsviçre maçından sonra olduğu gibi yine bir açıklama yaptı ve bu kez Santos’a daha sert sözlerle yüklendi.

’90 dakika izleyememek üzücü’ demişti

İsviçre maçının basın mensuplarının Ronaldo’nun fotoğrafını çektiği anların görüntüsünü de paylaşan Rodriguez, "Tebrikler Portekiz. 11 futbolcu milli marşı söylerken tüm gözler senin (Ronaldo) üzerindeydi. Dünyanın en iyi futbolcusunu 90 dakika izleme keyfini yaşayamamak üzücü. ‘Taraftarlar seni çağırmayı ve adını haykırmayı bırakmadılar. Umarım yakın dostun Fernando ile el ele verip bizi bir gece daha mutlu edersiniz." ifadelerini kullanmıştı.





‘Bugün dostun kötü karar verdi’

Portekiz’in Fas’a kaybedip Dünya Kupası’na veda ettiği maç sonrası yine sevgilisi Ronaldo’nun yedek bırakılmasıyla alakalı Instagram’dan sert bir açıklama yapan Rodriguez şu kelimeleri kullandı;

'Aynı zamanda dostun olan teknik direktörün bugün kötü karar verdi. Senin hayranlık ve saygı içeren sözler söylediğin dostun. Sen oyuna girince her şeyin değiştiğini gören ama artık çok geç olduğunu fark eden kişi.





‘Seni hak etmeyen birinin yanında duramazsın’

‘Dünyanın en iyi oyuncusunu, en güçlü silahını küçümseyemezsin. Seni hak etmeyen birinin yanında duramazsın. Hayat bize dersler veriyor. Bugün biz kaybetmedik, öğrendik. Cristiano sana hayranız.' kelimelerini kullandı.

Kız kardeşi Santos'u istifaya davet etti: 'Bir adamı öldürdünüz'

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro ise sert ifadeler kullanarak Fernando Santos'u istifaya çağırdı. Aveiro, Instagram'da kardeşi Ronaldo'nun ağladığı bir fotoğrafın altına 'Bir adamı öldürdünüz, bir milli takımı öldürdünüz, bir ulusu öldürdünüz' ifadelerini kullanırken yorumunun sonuna ise 'Fernando istifa' hashtagini ekledi. (Fanatik.com.tr Dış Haberler)