Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez, Instagram'dan yaptığı paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi. Georgina'nın paylaşımı takipçilerine "Aile büyüyor mu" sorusunu sordurdu.

Ronaldo ile birlikte yaklaşık 2 aydır Madeira'da karantinada bulunan 26 yaşında model, İtalya'ya dönmeden önce şaşırtan bir paylaşımda bulundu.

Instagram hikayesinden paylaşımda bulunan Georgina ağzında sakız bulunan bulanık bir fotoğrafını "Kız Bebek" yazısıyla paytlaştı.

Georgina'nın bu paylaşımında şifreli bir şekilde hamile olduğunu açıkladığı ifade edildi.

Rodriguez bebek beklediğini doğrulamadı ama yaptığı paylaşımıyla ipucunu verdi. Georgina'nın Ronaldo'dan Alana Martina adında bir kız çocuğu bulunuyor.

Georgina Rodriguez'in hamile olduğunu doğrulamasının ardından Cristiano Ronaldo 5. çocuğunun sevincini yaşayacak.

Cristiano Ronaldo - Georgina Rodriguez çifti 2017 yılından beri birlikte.