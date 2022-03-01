Yaz transfer döneminin bomba transferlerinden biri olan Cristiano Ronaldo, İtalyan devi Juventus'tan efsane olduğu kulübü Manchester United'a transfer olmuştu.

Müthiş bir başlangıç yapan dünya yıldızı son maçlarda gösterdiği performansı nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuluyor. Futbol dışında özel hayatıyla da gündeme gelen Ronaldo'nun son yaptığı çok konuşuldu.

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'ın en yüksek takipçiye sahip kişisi Cristiano Ronaldo bu kez yaptığı canlı yayınla olay oldu.

Skorer'in haberine göre Portekizli süper starın sauna ve ardından duşa girdiği anları canlı olarak yayınladı. Yayını anlık 700 bine yakın kişinin izlediği görüldü.

37 yaşına rağmen formunu koruyan Cristiano Ronaldo'nun kısa süreli yayınını toplamda 1 milyondan fazla kişinin canlı olarak izlediği tahmin ediliyor.

Cristiano Ronaldo'nun Instagram hesabını 407 milyon kişi takip ediyor.