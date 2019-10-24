Cristiano Ronaldo dünyanın en fazla kazanan sporcularından. Bu kazancını sadece futboldaki maaşıyla değil, reklam ve sponsorluklardan da elde ediyor.

Instagram'da en çok takipçiye sahip kişi olan Ronaldo, Instagram'dan elde edilen gelirde de Messi ve Kylie Jenner'ın önünde zirvede.

Ne kadar kazanıyor?

Hopper HQ şirketinin yaptığı araştırmaya göre Ronaldo'nun Instagram'dan kazandığı yıllık ücret 47,8 milyon dolar.

Ronaldo'nun Juventus'tan kazandığı yıllık ücretin ise 34 milyon dolara tekabül ettiği biliniyor.

Şirketler, Ronaldo'ya tek bir Instagram sponsorluğu için minimum 1 milyon dolar ödüyor. Ve bu seneyi baz aldığımızda CR7, sadece Instagram sayesinde Juventus'tan aldığı maaştan daha fazlasını kazanıyor.

Portekizli yıldızın reklam yüzü olduğu markalardan bazıları Clear Haircare, Nike Football ve Six Pad Europe gibi dev şirketler.

Rakiplerinden kat kat önde

Cristiano Ronaldo, Instagram'daki bu kazancıyla 23,3 milyon dolar kazanan Messi'yi geride bırakıyor.

Ronaldo'nun arkasında kalan diğer starların arasında Kylie Jenner, Selena Gomez ve Emily Ratajkowski gibi isimler var.