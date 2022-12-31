Dünya Kupası şampiyonluğunu hedefleyen fakat Fas'a dramatik şekilde elenen Portekiz'in kaptanı Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu. Portekizli yıldız Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a resmen imza attı. Dünya kamuoyunun şaşkınlıkla karşıladığı transfer sonrası Lionel Messi gelişmesi yaşandı.

DÜNYA KUPASI'NDAKİ KULÜPSÜZ TEK FUTBOLCUYDU

Dünya Kupası öncesi Manchester United'ın takımdan gönderdiği Cristiano Ronaldo, Katar'daki unutulmaz turnuvada kulüpsüz tek futbolcu olmuştu. Portekiz Milli Takımı ile çeyrek finalde Fas'a elenen dünyaca ünlü yıldız karşılaşmanın bitiş düdüğüyle gözyaşlarını tutamamıştı.

İMZAYI ATTI

Manchester United'tan ayrılan Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu. Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Suudi Arabistan ekibi 'Dünyanın en büyük sporcusu Al Nassr için resmen imzaladı' ifadeleri ile transferi resmen duyurdu. İmza sonrası Ronaldo duygularını şu sözlerle açıkladı: "Farklı bir ülkede farklı bir lig deneyimi için sabırsızlanıyorum. Al Nassr'ın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyici. Bir an önce takım arkadaşlarıma katılmak için heyecanlıyım."

KAZANACAĞI ÜCRET

Kulüpten yapılan açıklamada Ronaldo'nun kazanacağı ücret belirtilmezken Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre ticari anlaşmalar da dahil olmak üzere yılda yaklaşık 200 milyon Euro kazanacak.

TAKIM ARKADAŞLARI SÜPER LİG'DEN

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'da yolu Süper Lig 'den geçen Vincent Aboubakar, Talisca ve Luiz Gustavo ile takım arkadaşı olacak. Öte yandan kaleci Ospina da Al Nassr'da forma giyiyor.

RONALDO İMZAYI ATTI TAKİPÇİSİ 3 MİLYON ARTTI

Cristiano Ronaldo'nun transferi sonrasında Al Nassr instagram hesabına 2.9 milyon yeni takipçi geldi. Portekizli yıldızın transferi öncesi 990 bin olan takipçi sayısı 3.8 milyona yükseldi.

PSG İLE ÖZEL MAÇ

PSG, 18 Ocak'ta Al Nassr ve Al Hilal'in yıldızlarından oluşan karma takım ile özel maç yapacak. PSG; Mbappe, Neymar gibi yıldızları kadrosunda bulundururken Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Arjantin'in kaptanı Messi de forma giyiyor. Dünya Kupası'nda Ronaldo ve Messi karşılaşması çok beklense de Portekiz'in Fas'a elenişi sonrası bu beklenti boşa çıktı. PSG'nin özel maça Messi'yi de getirmesi bekleniyor.

RONALDO'NUN İLK MAÇI

Goal Arabia'nın iddiasına göre; Al Nassr'ın yeni transferi Ronaldo, herhangi bir engel olmaması halinde Messi'ye karşı bu maçta forma giyecek.

REKORLARI KIRMIŞTI

Nacional altyapısında futbola başlayan Cristiano Ronaldo daha sonra Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giydi. 37 yaşındaki yıldız için toplam 247 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Yıldız oyuncu bu süreçte 701 gol ve 223 asist üretti.

Cristiano Ronaldo'nun 2020-21 Sezonunda Serie A ve İtalya Kupasında Attığı Tüm Goller