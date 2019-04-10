Kuzey Irak'ta amatör olarak futbol oynayan ve inşaat işlerinden çalışarak hayatını kazanan Biwar Abdullah, Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'ya olan benzerliğiyle büyük bir şöhrete kavuştu. Erbil'e 110 kilometre uzaklıktaki Soran şehrinde Abdullah'ı sokakta görenler, fotoğraf çektirmek için hemen amatör futbolcunun yanına koşuyor.

Fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiği öğrenilen 25 yaşındaki isim, dünyaca ünlü haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada "Pek çok kişi Cristiano'ya benzediğimi söylüyor. Arap, Kürt ya da yabancı olmam önemli değil. Bir gün onunla buluşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler