Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun Manchester United ile ilgili yaptığı açıklamalar kendisine pahalıya patladı.

“Manchester United bana ihanet etti. Erik Ten Hag’a saygı duymuyorum. Sir Alex Ferguson ayrıldıktan sonra kulüpte ilerleme sıfır” sözlerinin ardından kırmızı Şeytanlar, Ronaldo’nun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından “Yeni bir meydan okumaya hazırım” paylaşımında bulunan ünlü futbolcunun Real Madrid’e gideceği öne sürülürken ManU ile yapılan sözleşme feshinin maliyeti de belli oldu.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Ronaldo’nun Manchester United’dan alacağı olan 17 milyon Sterlin’i (yaklaşık 20 milyon Euro) bıraktığını yazdı.

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AL NASSR'DAN REKOR TEKLİF

Manchester United ile yollarının ayrılmasının ardından Cristiano Ronaldo’nun talipleri artıyor. Marca, Al Nassr’ın, Portekizli yıldıza teklif yaptığını öne sürdü. Ronaldo’nun, Suudi Arabistan’dan geçen yaz Transfer döneminde gelen 2 yıllık 242 milyon Euro’luk öneriyi reddettiğine vurgu yapılırken, Al Nassr’ın da buna yakın bir teklif yaptığı ifade edildi.

(Hürriyet)

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