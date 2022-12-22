Dünya Kupası öncesi Mancheter United ile bağlarını koparan ve Portekiz ile istediği başarıyı yakalayamayan Ronaldo'nun yeni kulübü belli oluyor.





Ronaldo'nun transfer görüşmesi için şehre geldiği iddia edilirken fotoğraf basına sızdı. İşte Ronaldo'yla ilgili yaşananlar;

MANCHESTER İLE İPLERİ KOPARDI

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'la arasında büyük sorunlar olan Cristiano Ronaldo, Ada basınına verdiği demeçle ortalığı karıştı. Manchester United kurmayları, Portekizli futbolcunun sözleşmesini açıklamalarının ardından feshetti. Cristiano Ronaldo, Ada basınına verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Erik ten Hag bana hak ettiğim şekilde saygı duymuyor. Belki de Tottenham maçında bu yüzden stattan ayrıldım. Bu hareketimden dolayı muhtemelen pişmanım ama hoca tarafından kışkırtıldığımı hissettim."





DÜNYA KUPASI'NDA HÜSRAN YAŞADI

2022 Dünya Kupası'na şampiyonluk parolasıyla giden Portekiz'de Cristiano Ronaldo iki maçın ardından don 16 turunda oynanan mücadelede kendisini bir anda yedek kulübesinde buldu. Çeyrek finalde oynanan Fas maçına da yedek kulübesinde başlayan yıldız oyuncu, mağlubiyetin ardından gözyaşlarını tutamamıştı.

MADRİD'DE ANTRENMAN YAPIYORDU

Portekiz Milli Takımı için hayal kırıklığıyla tamamlanan Dünya Kupası'nın ardından Cristiano Ronaldo sürpriz bir karara imza atmıştı. 37 yaşındaki yıldız futbolcu, antrenman yapmak için Real Madrid yönetimiyle görüşme gerçekleştirdi ve La Liga devinin tesislerinde çalışmalarına başlamıştı.





Nacional altyapısında futbola başlayan Cristiano Ronaldo daha sonra Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giydi. 37 yaşındaki yıldız için toplam 247 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Yıldız oyuncu bu süreçte 701 gol ve 223 asist üretti.

AL NASSR RONALDO İÇİN MASADA

Al Nassr, Cristiano Ronaldo transferi için girişimlerini hızlandırdı. Fransız basınındaki haberlere göre, Suudi Arabistan kulübü önümüzdeki günlerde transferi sonuçlandırmak istiyor. Dünya Kupası ardından kariyerine hangi takımda devam edeceği hala belirsiz olan Cristiano Ronaldo için Al Nassr'ın masada.





YILLIK 200 MİLYON EURO

Foot Mercato'nun haberine göre, Al Nassr kulübü 2025 yılına kadar yıllık 200 milyon euro değerindeki sözleşme teklifini tekrar iletti. Kaynağa göre Suudi Arabistan kulübü bu transferin gerçekleşmesini yüksek ihtimal olarak görüyor.









AVRUPA BEKLENTİSİ

İddiaya göre tecrübeli yıldız, Avrupa'da kalıp Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için gelecek olan yeni teklifleri bekliyor.





SUUDİ ARABİSTAN'DA GÖRÜLDÜ

Foot Mercato ise, Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da çekilmiş bir fotoğrafını takipçileri ile paylaştı. Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile transfer görüşmesi yapmak için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.

AS'a konuşan Eintracht Frankfurt CEO'su Axel Hellmann ise "Cristiano Ronaldo bize önerildi. Aslında, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan tüm takımlara önerildiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. (Skorer)